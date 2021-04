Tra le offerte di oggi c’è la SmartTV Hisense 4K da 70 pollici disponibile su eBay a 599€, si tratta del prezzo più basso di sempre per questo modello.

Hisense produce una vasta gamma di TV e SmartTV dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, anche questa versione non fa eccezione e monta un ampio pannello da 70 pollici in risoluzione 4K UltraHD. Le cornici ultra slim e i bordi in metallo garantiscono un design elegante e minimale, che ben si adatta all’installazione a parele tramite supporto VESA.

La SmartTV integra una lunga serie di applicazioni multimediali come Netflix, Prime Video, TimVision, Youtube, DAZN e altre ancora, basta collegare la TV alla rete via cavo LAN o Wi-Fi ed effettuare il login ai vari servizi di streaming.

Oggi la SmartTV Hisense 4K da 70 pollici si trova in offerta su eBay a 599€, con uno sconto effettivo di ben 200 euro. Il venditore – Monclick-Italia – vanta il 97,7% di feedback positivi da parte degli utenti.

Leggi anche: Proiettore Portatile 1080p in offerta con questo COUPON (-40€)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home