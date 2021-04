Il mini proiettore portatile Selvim si trova in offerta su Amazon a 79,99€, per accedere allo sconto occorre selezionare la casella relativa al coupon da 40 euro e aggiungere il prodotto al carrello.

Questo proiettore dalle dimensioni compatte monta una lampada da 6000 lumen, in grado di proiettare immagini in risoluzione FullHD 1080p fino a 200 pollici di diagonale. È dotato di Wi-Fi e Bluetooth per collegare smartphone e altoparlanti senza fili, sul retro troviamo una porta HDMI e una VGA per connettere un portatile, un TV Box, una Stick TV o una console di qualsiasi genere.

Oltre ad essere posizionato su un tavolo, il Mini proiettore supporta anche il montaggio a soffitto e su treppiede, tramite il pratico attacco a vite posizionato sul fondo. Nonostante la generosa ventola, il produttore garantisce l’ottima silenziosità del proiettore e una dissipazione del calore efficace

Oggi il proiettore Selvim 1080p si trova in offerta su Amazon a 79,99€, applicando il coupon da 40 euro in fase d’acquista. Il prodotto è compatibile con la spedizione Prime che garantisce la consegna entro 1-2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home