Smartphone più potenti di febbraio 2022: la classifica di AnTuTu

Puntuale come un orologio svizzero, AnTuTu ha pubblicato la classifica degli smartphone Android più potenti di febbraio 2022. Rispetto alla classifica del mese scorso troviamo una piccola novità in cima alla classifica, ma tutto sommato continua ad essere abbastanza chiaro che il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sarà quasi sicuramente il vero campione di questi primi mesi del 2022.

Se lo scorso mese trovavamo in prima posizione gli smartphone iQOO 9 e iQOO 9 Pro, questa volta entrambi i device sono stati scalzati di una posizione – adesso al secondo e al terzo posto – dal device Nubia RedMagic 7, il punto di riferimento per quanto riguarda il gaming su mobile.

AnTuTu pubblica la classifica degli smartphone più potenti di febbraio

Il nuovo smartphone da gaming di Nubia raggiunge la vetta della classifica con 1.046.401 punti, i più alti mai raggiunti prima da uno smartphone, seguito subito dopo da iQOO 9 e iQOO 9 Pro rispettivamente con 1.017.735 e 1.017.447 punti.

Segue in quarta posizione Realme GT 2 Pro con 996.010 punti, in quinta posizione OnePlus 10 Pro con 989.289 punti, il sesta posizione Xiaomi 12 Pro con 989.083 punti, in settima posizione Redmi K50 E-Sports Version con 980.611 punti, in ottava posizione Motorola Moto Edge X30 con 978.341 punti, in nona posizione Xiaomi 12 con 964.083 punti e in decima posizione Black Shark 4S Pro con 881.140 punti. È interessante notare come manchino all'appello i nuovi Samsung Galaxy S22, ma siamo certi che faranno il loro ingresso in classifica a partire dal prossimo mese.

Come dicevamo in apertura articolo, ad eccezione dell'unico device ancora munito del processore Qualcomm Snapdragon 888+, tutti gli altri 9 montano il nuovo SoC di fascia alta di Qualcomm. Resta da vedere come si piazzerà il chip MediaTek Dimensity 9000 quando inizierà a essere introdotto su un numero sempre maggiore di device.

Il colosso taiwanese, oltre ad avere presentato il nuovo SoC di fascia medio alta MediaTek Dimensity 8100, ha ribaltato Qualcomm dal comando del settore dei processori mobile.