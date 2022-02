Smartphone più potenti di gennaio: ecco la classifica completa

Rispetto alla classifica degli smartphone più potenti di dicembre, quella aggiornata al mese di gennaio vede alcune importanti novità in cima alla classifica. Innanzitutto notiamo la quasi totale scomparsa dei processori Qualcomm di precedente generazione: 7 smartphone su 10 più potenti di gennaio montano il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, segnando il lento ma inesorabile declino dei vecchi SoC serie 8xx.

Ecco la classifica AnTuTu sugli smartphone più potenti di gennaio

Volgendo lo sguardo alla classifica, al primo posto troviamo lo smartphone iQOO 9 Pro con 1020974 punti, seguito a stretto giro dalla variante iQOO 9 con 1020156 punti e poi Realme GT2 Pro con 1000641 punti. In quarta e quindi posizione troviamo OnePlus 10 Pro con 993519 punti e Xiaomi 12 con 980828 punti, mentre in ultima posizione è presente iQOO 8 Pro con 852371 punti e il processore Qualcomm Snapdragon 888+.

Venendo poi alla classifica dei medio-gamma più potenti di gennaio, notiamo come non ci siano quasi cambiamenti rispetto quella dell'ultimo mese del 2021. Quasi la totalità degli smartphone è munita del processore Qualcomm Snapdragon 778G, mentre solo alcuni presentano invece il SoC MediaTek Dimensity 900. In prima posizione troviamo lo smartphone iQOO Z5 con 570948 punti, seguito da HONOR 60 Pro con 544893 punti e OPPO Reno7 5G con 541077 punti; chiude invece Huawei Nova 9 con 488493 punti.

In futuro ci aspettiamo un ulteriore cambiamento della classifica con l'arrivo della serie Samsung Galaxy S22 attesa per domani 9 febbraio con l'Unpacked 2022.