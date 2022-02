RedMagic 7 ha tutto: ecco il nuovo re del gaming su mobile

A seguito di numerosi rumor, leak e teaser, quest’oggi Nubia ha finalmente presentato RedMagic 7 e RedMagic 7 Pro. Come c’era da aspettarselo, si tratta di due smartphone da gaming che spingono al massimo le specifiche tecniche; due device che si posizionano al vertice estremo della classifica degli smartphone più potenti con caratteristiche evidentemente ricercate da utenti molto esigenti.

RedMagic 7 e 7 Pro: caratteristiche e design

Partendo da RedMagic 7 Pro, il device più “spinto” tra i due, si tratta del primo smartphone di Nubia a montare una fotocamera sotto il display. Per entrambi sono disponibili versioni con cover posteriore semi-trasparente, grilletti laterali con campionamento al tocco a 500 Hz e risposta di 7.4 ms e molto altro. Per entrambi i device è presente un pannello AMOLED da 6.8 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 165 Hz, 700 nits di luminosità massima (600 per RedMagic 7 Pro), sensore di impronte integrato e coprono il 100% della gamma cromatica DCI-P3.

Sotto la scocca è presente il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 affiancato da un ingegnoso sistema di raffreddamento ICE 8.0: si tratta di un sistema multistrato (9 foglietti di materiale di raffreddamento) che copre una superficie di 41279mm² e assicura una perfetta dissipazione del calore. La ventola, inoltre, silenziosissima a detta di Nubia, è in grado di raffreddare la temperatura della CPU di 16° C garantendo così una lunga sessione di gioco senza preoccuparsi del calore.

RedMagic 7 Pro monta una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 135W, mentre RedMagic 7 monta una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120W; entrambi arrivano sul mercato con un caricabatterie GaN da 165W in grado di ricaricare completamente il modello RedMagic 7 Pro in appena 15 minuti.

Scheda tecnica RedMagic 7

Display AMOLED da 6.8 pollici a risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento a 165 Hz, sensore di impronte integrato, copertura del 100% della gamma DCI-P3 e luminosità fino a 700 nits

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

8/12/16 GB di RAM LPDDR5 con 128/256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1

Fotocamera posteriore: sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV di 120° e sensore macro da 2 MP

Fotocamera frontale con sensore da 8 MP

Jack audio da 3.5 mm, speaker stereo

Dimensioni: 170.57 × 78.33 × 9.5 mm; Peso: 215 grammi

Connettività Dual SIM, 5G NSA/SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1/L5) + GLONASS, USB Type-C e NFC

Batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 120W

Android 12 con personalizzazione Redmagic OS 5.0

Scheda tecnica RedMagic 7 Pro

Display AMOLED da 6.8 pollici a risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con frequenza di aggiornamento a 165 Hz, sensore di impronte integrato, copertura del 100% della gamma DCI-P3 e luminosità fino a 600 nits

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

12/16/18 GB di RAM LPDDR5 con 128/256/512/1 TB di memoria interna di tipo UFS 3.1

Fotocamera posteriore: sensore principale da 64 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV di 120° e sensore macro da 2 MP

Fotocamera frontale sotto il display da 16 MP

Jack audio da 3.5 mm, speaker stereo

Dimensioni: 166.27 × 77.1 × 9.98 mm; Peso: 235 grammi

Connettività Dual SIM, 5G NSA/SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax (2.4 GHz + 5 GHz + 6 GHz), Bluetooth 5.2, GPS (L1/L5) + GLONASS, USB Type-C e NFC

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 135W

Android 12 con personalizzazione Redmagic OS 5.0

Prezzo e disponibilità

RedMagic 7 è disponibile nelle colorazioni Cyber Neon, Night Knight e Dauterium Transparent Edition; RedMagic 7 Pro, invece, è disponibile nelle versioni Cyber Neon, Polar Black Night e Deuterium Blade Transparent.

Ecco i prezzi per le numerose varianti:

RedMagic 7 8+128 GB a 3999 yuan, circa 550 euro

RedMagic 7 12+128 GB a 4399 yuan, circa 610 euro

RedMagic 7 12+256 GB a 4799 yuan, circa 660 euro

RedMagic 7 12+256 GB Transparent Edition a 4899 yuan, circa 680 euro

RedMagic 7 16+512 GB Transparent Edition a 5499 yuan, circa 760 euro

RedMagic 7 Pro 12+128 GB a 4799 yuan, circa 660 euro

RedMagic 7 Pro 12+256 GB a 5199 yuan, circa 720 euro

RedMagic 7 Pro 16+256 GB a 5599 yuan, circa 780 euro

RedMagic 7 Pro 12+256 GB Transparent Edition a 5299 yuan, circa 740 euro

RedMagic 7 Pro 16+256 GB Transparent Edition a 5699 yuan, circa 800 euro

RedMagic 7 Pro 18+512 GB Transparent Edition a 6499 yuan, circa 900 euro

RedMagic 7 Pro 18+1 TB Transparent Edition a 7499 yuan, circa 1050 euro

I device saranno disponibili all’acquisto in Cina il 21 di febbraio, e solo il giorno dopo sul mercato internazionale, con l’inizio delle vendite programmato al 10 marzo prossimo.