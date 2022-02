Smartphone Nokia quasi del tutto scomparsi in molti Paesi europei

HMD Global, la “casa” dei cellulari e degli smartphone Nokia, è costretta a fronteggiare problematiche di notevole entità in diversi mercati europei. Al produttore è stato recentemente vietato di vendere la maggior parte dei suoi dispositivi in Germania e Svizzera.

Tutti gli smartphone dell'azienda, ad eccezione del Nokia G21 e del Nokia G11, sono elencati come “esauriti” nelle due località sul sito web ufficiale. Tuttavia, gli impedimenti per HMD Global sembrerebbero essere di più vasta portata.

Ban per gli smartphone Nokia in diverse zone d'Europa

Secondo le notizie diffuse dai colleghi di Androidauthority, i telefoni Nokia sarebbero quasi del tutto scomparsi da molti Paesi dell'Europa. Questi includono mercati importanti come Francia, Spagna, la stessa Italia e persino la patria dell'azienda, vale a dire la Finlandia. L'unico smartphone Nokia al momento disponibile in tali regioni è il Nokia G21. Detto questo, X20, X10 e altri device risultano ancora acquistabili nel Regno Unito.

HMD Global è stata citata in giudizio da una società chiamata VoiceAgeEVS LLC per il suo utilizzo degli Enhanced Voice Services (EVS). Questo standard di codifica audio viene sfruttato principalmente con VoLTE, ossia quando si effettuano chiamate sulla rete mobile LTE. La causa sostiene che HMD non abbia la licenza per fare affidamento su tale tecnologia.

Il produttore, sebbene non si sia espresso in merito al protrarsi di questa indisponibilità, ha diffuso la seguente dichiarazione in più punti vendita tedeschi:

“HMD è un convenuta in una serie di azioni legali intentate da VoiceAgeEVS LLC (“VAEVS”) in varie giurisdizioni, inclusa la Germania. Siamo delusi dall'espletamento delle procedure di esecuzione di VoiceAge in Germania a dicembre ed abbiamo presentato un reclamo. Nel frattempo, ci siamo assicurati che nessuno dei dispositivi offerti e distribuiti in Germania supporti gli EVS.”

Continueremo a seguire con attenzione le vicende che riguardano la distribuzione degli smartphone Nokia ad opera di HMD Global in questo complicato momento.