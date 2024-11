Smartphone medio gamma senza spendere un patrimonio? POCO X6 Pro

Ci sono talmente tanti smartphone in commercio che scegliere quello adatto alle proprie esigenze non è sempre una cosa facile. Ed ecco perché oggi ho deciso di segnalarti questa promozione. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello di Amazon POCO X6 Pro a soli 259,90 euro, invece che 349,90 euro.

Il prezzo di listino su Amazon non viene segnalato ma lo puoi vedere sullo store ufficiale di Xiaomi e non è altro quello che vedi descritto sopra. Dunque in questo momento avrei la possibilità di risparmiare ben 90 euro sul totale. Ma le offerte non sono finite qui. Infatti, se sei abbonato ad Amazon Prime puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 51,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

POCO X6 Pro: a questo prezzo non c’è di meglio

Non ci sono storie, se vuoi uno smartphone medio gamma senza strapagarlo allora devi avere POCO X6 Pro. Siamo di fronte alla versione da 8 GB di RAM, che sostengono l’ottimo processore Snapdragon 7s Gen 2 che garantiscono ottime prestazioni. Nonché una memoria interna super 256 GB.

Gode di un bellissimo DotDisplay AMOLED Flow da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento velocissima fino a 120 Hz e protezione Corning Gorilla Glass 5. Ha un peso di soli 186 g e uno spessore di appena 8,25 mm nonostante nasconda una super batteria da 5000 mAh con ricarica turbo da 67 W e caricabatterie in dotazione. Gode poi di una fotocamera tripla con sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolo da 8 MP e fotocamera anteriore da 16 MP.

Insomma come ti dicevo questo è sicuramente uno dei migliori medio gamma che puoi avere a questo prezzo. Dunque non perdere l’occasione, vai subito su Amazon e acquista il tuo POCO X6 Pro a soli 259,90 euro, invece che 349,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.