Smartphone in arrivo a gennaio 2022: ci sono anche Samsung e Xiaomi

Siamo ormai nel 2022 e durante il mese di gennaio ci saranno molti smartphone che verranno (o dovrebbero essere) lanciati sul mercato. Non manca quasi nessuno: dispositivi a marchio Samsung , OnePlus, Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo ed altri ancora.

Lenovo Legion Y90

Lenovo lancerà il suo smartphone da gaming in Cina. Il telefono dovrebbe avere a bordo un display AMOLED Samsung da 6,92 pollici una frequenza di aggiornamento a 144 Hz e frequenza di campionamento del tocco a 720 Hz. Vanterà la tecnologia Double Engine Air Cooling, che richiama la Double Turbo Fan Supercharged Liquid Cooling vista nel Legion Phone 2 Pro. Ad alimentare il Lenovo Legion Y90 potrebbe essere il SoC Qualcomm Snapdragon 888.

Vivo Y21T

Il telefono verrà lanciato il 3 gennaio in India ed offrirà specifiche incentrate su un budget alla portata di tutti. Lo smartphone avrà un display con notch a goccia, diagonale da 6,58 pollici e risoluzione FullHD+. Si tratterà di un pannello LCD con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Tripla fotocamera posteriore da 50 MP + 2 MP + 2 MP e camera selfie da 8 MP. Processore Snapdragon 680 assistito da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Non mancheranno Android 11 ed una batteria da 5.000 mAh.

Realme GT 2

Il Realme GT 2 è stato recentemente avvistato su TENAA. Smartphone dotato di schermo AMOLED da 6,62 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Presente a bordo il SoC Snapdragon 888 ed una tripla fotocamera da 50MP + 8MP + 2MP. Pieno supporto per il processo di ricarica rapida a 65 W.

iQOO 9

Il device sarà lanciato ufficialmente il 5 gennaio in Cina. Pannello AMOLED a schermo piatto FullHD+ da 6,78 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Tra le possibili caratteristiche tecniche fanno la loro comparsa un sistema a tripla fotocamera (di cui si sa poco o nulla) e la batteria da 4.700 mAh con un supporto per la ricarica rapida a 120 W.

Vivo V23

Il 5 gennaio, Vivo svelerà il primo smartphone in grado di cambiare colore in base alla luce solare diretta ed ai raggi UV. Dual Selfie con messa a fuoco automatica da 50 MP ed obiettivo principale sul retro da 108 MP. Potrebbe esserci anche un display AMOLED ed un processore di fascia media (come il MediaTek Dimensity 1200).

Xiaomi 11i HyperCharge

Presentato il 6 gennaio in India con display Samsung AMOLED da 6,67 pollici, risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Verrà alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 920 abbinato ad un massimo di 8 GB di RAM LPDDR4x e spazio di archiviazione UFS 2.2. Dovrebbe avere una tripla configurazione della fotocamera da 108 MP + 8 MP + 2 MP (non si esclude però la Quad Camera). Il telefono avrà una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 120 W.

Realme 9i

Il device verrà ufficializzato il 10 gennaio in Vietnam, con a bordo il processore Snapdragon 680 ed una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida a 33 W. Presente poi un display LCD con notch, diagonale da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Si vocifera in merito ad un sistema con tripla fotocamera da 50 MP + 8 MP + 2 MP ed una selfie camera da 16 MP. Completano il quadro generale lo scanner di impronte digitali sul lato ed il sistema operativo Android 11 con Realme UI 2.0.

OnePlus 10

La società dovrebbe lanciare il telefono nella seconda settimana di questo mese. OnePlus 10 dovrebbe essere dotato di uno schermo AMOLED QHD+ perforato con diagonale da 6,7 ​​pollici ed una frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Tripla fotocamera e processore Snapdragon 8 Gen 1 abbinato ad un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di spazio di archiviazione.

Samsung Galaxy S21 FE

Il telefono, salvo imprevisti, potrebbe essere svelato proprio a gennaio. Sarà caratterizzato da un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Avrà un sistema a tripla fotocamera posteriore da 12 MP + 12 MP + 8 MP ed un obiettivo selfie da 32 MP. Sarà alimentato dal SoC Snapdragon 888 per alcuni mercati, mentre il mercato indiano riceverà il modello con Exynos 2100. Conterrà una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida a 25 W.

Tecno Pova 5G

Il terminale arriverà nella terza o quarta settimana di gennaio in India, con processore Dimensity 900 ed un sistema a tripla fotocamera. Avrà un ampio display LCD IPS da 6,95 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Fotocamera selfie da 16 MP e modulo da 50 MP + 2 MP + AI nella parte posteriore. Degna di nota la batteria da 6.000 mAh, con supporto per la ricarica rapida a 18 W.

Oppo A16K

Ultimo modello, inizialmente previsto per il mercato indiano. Display HD+ da 6,52 pollici, fotocamera posteriore da 13 MP + 5 MP e un singolo obiettivo selfie. Il telefono dovrebbe essere alimentato dal SoC MediaTek Helio G35 abbinato a 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno. Avrà una batteria da 4.230 mAh con una velocità di ricarica pari a 10 W e funzionerà con il sistema operativo Android 11 e ColorOS.

Ovviamente, per gran parte degli smartphone chiamati in causa è previsto anche un modello Pro che andrà a completare la gamma di prossima uscita.