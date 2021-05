Hai già trovato il modo ideale per posizionare di fronte a te smartphone o tablet mentre sei seduto alla scrivania? Hai capito come posizionare l'iPad mentre lavori sulla tastiera accessoria? Hai intuito come ottimizzare l'inquadratura da smartphone durante una videochiamata? L'occasione te la offre oggi Amazon (come sempre solo per poche ore) con uno sconto del 23% che è come strizzare l'occhiolino a quanti cercano l'organizzazione migliore per le proprie sessioni di studio, lavoro, gaming, videocall o altro ancora: la soluzione è qui e costa solo 7,65 euro.

Supporto da tavolo, bastano pochi euro

La soluzione è il supporto Gritin, un facile strumento di regolazione per appoggiare smartphone o tablet e regolarne altezza, inclinazione e posizione rispetto al volto. Il tutto è saldo e semplice, con piano antiscivolo, potendo portare l'altezza tra 125 e 165 mm mentre si regola al contempo l'inclinazione complessiva.

Disponibili due versioni: quella nera, al prezzo di 7,65 euro, e quella bianca ad 9,99 euro. Pochi euro, insomma, per un piccolo strumento di grande utilità. Chiuso, peraltro, assume una forma stretta e compatta facilmente riponibile senza ingombro.

