Un gancio per assicurare il tutto al bordo della scrivania; un primo braccio che eleva il supporto in altezza; un secondo braccio snodato per regolare l'altezza stessa; un terminale a “S” per regolare l'inclinazione; un perno rotante per stabilire l'orientamento. E infine uno sconto del 66% che schianta il prezzo da 21,99 a soli 7,43 euro. Niente male se si pensa che tutto ciò può consentire la trasformazione di uno smartphone o un tablet in un “second screen” da utilizzare a scrivania, arricchendo così la propria postazione con una spesa quasi irrilevante.

Per tablet e smartphone

Poter avere un gancio solido per il proprio smartphone (da 4,3 pollici) o il proprio tablet (fino a 13 pollici) li trasforma in qualcosa di ulteriore. Possono diventare ad esempio la videocamera attraverso cui effettuare una videochiamata o gestire una riunione, potendosi muovere liberamente e con le mani a disposizione per mouse e tastiera. Possono inoltre essere sfruttati come secondo schermo, interfaccia ulteriore rispetto al monitor desktop, così da poter avere più contenuti o streaming continuamente sott'occhio.

Lo sconto incredibile di queste ore rende il supporto Hocosy qualcosa più di una semplice utilità: è una vera e propria occasione che vien via a pochi euro e che può cambiare il modo in cui si gestiscono i propri dispositivi mobile mentre si opera nella propria postazione di casa o d'ufficio.

Sei pronto ad immaginare quanto utile possa essere? Allora prenotane due: uno per il tablet alla sinistra, uno per il tablet a destra, lasciando la scrivania completamente libera per libri, appunti, mouse, tastiera, schermo, matite e quant'altro. Lascia spazio alla creatività, ci pensa Hocosy a tenere in mano i tuoi device.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

