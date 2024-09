Lo smartphone che vuoi costa troppo? Acquistalo con Credit Boost di Hype

Hype ha introdotto una fantastica funzione per tutti i suoi clienti di carta e conto: stiamo parlando di Credit Boost, la novità che ti svolterà la giornata. Grazie a questa opzione potrai acquistare oggi stesso lo smartphone dei tuoi sogni anche se costa troppo. Se ancora non sei cliente Hype, apri subito un conto online, è facile, veloce e immediato.

Addirittura, è super conveniente. Infatti, scegliendo il piano Next hai subito un bonus di benvenuto da 20€. Devi semplicemente inserire il codice promozionale CIAOHYPER durante la fase di registrazione online. Con Hype hai tantissimi vantaggi tra cui una Carta di Debito Visa, prelievi e bonifici istantanei gratuiti, ricarica all’istante da un’altra carta senza commissioni e con zero limiti.

Dulcis in fundo, per te una polizza acquisti subito attiva su tutti gli acquisti, riparazione elettrodomestici e assistenza medica. Insomma, Hype è fantastica e con Credit Boost ora è irrinunciabile. Scopri tutto quello che c’è da sapere su questa nuova funzionalità collegata alla tua carta conto di Hype. Si tratta di una vera e propria rivoluzione.

Credit Boost di Hype: il credito sempre disponibile

Con Credit Boost di Hype hai in tempo reale fino a 2000€ direttamente dall’applicazione. In pratica una sorta di prestito personale da utilizzare come vuoi gestito in maniera totalmente smart e veloce. Se ancora non hai una carta contoHype, apri subito un conto online, è facile, veloce e immediato.

Con Credit Boost ottieni fino a 2000€ richiedendo la somma direttamente dall’app. Restituisci l’importo ottenuto con flessibilità, scegliendo il numero delle rate. La somma richiesta ti arriva sul conto all’istante. Ma non è tutto. Infatti, con Credit Boost di Hype puoi scegliere di rateizzare gli acquisti effettuati con Hype. Fai tutto in 3 semplici passi:

accedi alla funzione direttamente da app; verifica i requisiti richiesti all’attivazione; richiedi l’attivazione attendendo la valutazione del tuo profilo e inizia a utilizzare Credit Boost con Hype.