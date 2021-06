Gli smartphone aventi il processore di nuova generazione di Qualcomm, lo Snapdragon SM8450 a 4 nm, non debutteranno nel secondo semestre dell'anno. Questo è quanto affermato dal direttore di Redmi Wang Teng Thomas.

Quale sarà il primo device con CPU Snapdragon 8450?

La scorsa settimana, il popolare leaker Evan Blass (@evleaks) ha twittato un'immagine contenente le specifiche di un prossimo SoC mobile Qualcomm Snapdragon basato su un processo di fabbricazione a 4 nm. Si dice che questo chip possa diventare ufficiale con il moniker SM8450, tuttavia, il suo nome commerciale è ancora un mistero per ora. Pochi giorni fa inoltre, abbiamo ottenuto importanti informazioni sulla disponibilità degli smartphone dotati di questo SoC.

Si dice che TSMC produrrà il prossimo chip Qualcomm SM8450 a 4 nm. Il chipset dovrebbe entrare in produzione dal terzo trimestre del 2021.

Nonostante ciò, potremmo non vedere uno smartphone alimentato dal successore di Qualcomm Snapdragon 888 nella seconda metà del 2021. Questa informazione proviene direttamente da Wang Teng Thomas. Per chi non lo sapesse, l'uomo è il Product Director del marchio Redmi di Xiaomi.

Xiaomi è stato il primo OEM a lanciare un dispositivo (Mi 11) con Snapdragon 888 SoC. Il telefono è stato presentato alla fine di dicembre 2020. Ma è stato reso ampiamente disponibile solo a partire dal primo trimestre del 2021.

Quindi, potremmo assistere a una situazione simile quest'anno. Ad ogni modo, non è noto quale azienda porterà per prima un terminale avente il SoC Qualcomm SM8450 sul mercato. Dovremmo essere in grado di scoprirlo nei mesi a venire, a quanto pare. Ci sono stati rumor che ipotizzavano che l'OEM in questione potesse essere Lenovo, ma non vi è garanzia di ciò.

Ad ogni modo, significa che qualsiasi device Android di fascia alta in uscita nella seconda metà del 2021 (pensiamo al presunto Xiaomi Mi MIX 4, alla serie vivo X70 o al OnePlus 9T) continuerà ad utilizzare l'attuale SoC Snapdragon 888 del chipmaker americano.

Qualcomm

Smartphone