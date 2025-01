Il tuo smartphone ti sta ascoltando? Un semplice test lo rivela

Il tuo smartphone ti sta ascoltando? Questa è la domanda che molti si fanno ogni giorno e la risposta viene rivelata da un semplice test. Infatti, un recente esperimento condotto dai ricercatori di NordVPN ha messo in luce una pratica alquanto inquietante: i nostri dispositivi potrebbero effettivamente ascoltare o spiare le nostre conversazioni.

L’obiettivo è quello di proporre pubblicità mirate. A volerlo raggiungere sono le big tech la cui economia si fonda anche su questo. Il fenomeno in questione, che molti sospettavano da tempo, è ora stato confermato attraverso questo ingegnoso test.

Come funziona l’ascolto nascosto degli smartphone

Gli smartphone utilizzano il microfono integrato, sempre attivo per consentire agli assistenti vocali di ricevere comandi vocali. Tuttavia, questa funzionalità potrebbe essere sfruttata per ascoltare le conversazioni casuali, raccogliendo quindi informazioni per la pubblicità personalizzata.

I ricercatori hanno condotto un test semplicemente parlando deliberatamente di argomenti specifici vicino ai loro dispositivi. Nello specifico, dopo aver discusso su alcune destinazioni di viaggio verso l’Arabia Saudita, sono apparsi annunci di Booking.com con offerte per hotel ad AlUla.

Invece, parlando di oranghi, il giorno seguente sono apparsi annunci di associazioni benefiche dedicate a questi primati. In altre parole, i loro smartphone hanno ascoltato le conversazioni identificando non solo i macro temi, in questo caso destinazioni di viaggio e animali, ma anche i particolari, Arabia Saudita e oranghi.

Legalità di questa pratica e consigli per proteggere la privacy

Se pensi che quello che sta facendo il tuo smartphone sia illegale ti stai sbagliando. Questa pratica non è illegale se l’utente ha acconsentito alla raccolta dei dati personali nelle condizioni d’uso delle app. Nondimeno, senza consenso, ogni intercettazione delle conversazioni è da considerare illegale. L’esempio più recente è quello di Apple con Siri.

Marijus Briedis, CTO di NordVPN, offre sei suggerimenti per mantenere la privacy dello smartphone:

Scarica app solo da store ufficiali. Controlla regolarmente le autorizzazioni delle app. Gestisci i dati dell’assistente vocale. Utilizza una VPN affidabile. Aggiorna regolarmente il software. Sfrutta le funzioni di sicurezza integrate.

Come verificare se il tuo telefono ti spia

I ricercatori di NordVPN propongono un semplice test in quattro fasi per verificare se il tuo smartphone ti spia.