Il tuo smartphone Android si riavvierà in automatico dopo 3 giorni di blocco

Con l’aggiornamento più recente dei Google Play Services, versione 25.14, Android introduce una nuova funzionalità di sicurezza pensata per proteggere i dati degli utenti in modo ancora più efficace.

Questa novità prevede il riavvio automatico dei dispositivi che rimangono bloccati per tre giorni consecutivi. La misura riguarda tutti i dispositivi Android, inclusi i Samsung Galaxy, e rende significativamente più difficile l’accesso non autorizzato ai dati se il telefono resta inutilizzato per oltre 72 ore.

Come funziona il riavvio automatico su Android

Quando il dispositivo Android si riavvia, entra in uno stato noto come “BFU” (Before First Unlock), in cui i dati sono protetti da un livello di crittografia molto più robusto. In questa fase, anche lo sblocco biometrico, con impronte digitali o riconoscimento facciale, viene disabilitato. Per ripristinare l’accesso completo alle funzionalità del telefono, è necessario inserire il codice PIN o la password configurata. Questo meccanismo aggiunge un ulteriore strato di sicurezza, garantendo che solo il legittimo proprietario dello smartphone o del tablet Android possa sbloccarlo dopo un riavvio.

La funzionalità è già in fase di distribuzione su tutti i dispositivi Android grazie all’aggiornamento dei Google Play Services, senza bisogno di attendere un aggiornamento del firmware specifico del produttore, come accade con Samsung. Per verificare se il proprio dispositivo supporti o meno questa novità, basta controllare la versione dei Google Play Services: la versione 25.14 include il riavvio automatico.

Questa soluzione ricorda molto “Inactivity Reboot”, introdotto da Apple con iOS 18.1, che riavvia gli iPhone quando rimangono bloccati per quattro giorni consecutivi. Anche se le note di aggiornamento menzionano esplicitamente solo i telefoni, è ragionevole pensare che questa protezione sarà estesa anche ai tablet Android, ma non ad altri dispositivi come smartwatch o TV.

Parliamo quindi di un’importante novità per aumentare la sicurezza nel mondo Android, soprattutto per chi tiene il telefono spento o inattivo per lunghi periodi.