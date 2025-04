iOS 19: tante nuove funzionalità previste per gli iPhone che verranno aggiornati

Con l’arrivo di iOS 19, Apple si prepara a introdurre una serie di novità che promettono di ridefinire l’esperienza utente su iPhone.

Tra le modifiche più evidenti, spicca un’interfaccia ispirata a visionOS, il sistema operativo del Vision Pro. Questa nuova estetica si caratterizza per elementi traslucidi, icone dalle forme più morbide e una barra di navigazione fluttuante all’interno delle applicazioni native, segnando il cambiamento più significativo dai tempi di iOS 7.​

Quali sono le nuove funzioni di iOS 19

Sul fronte della messaggistica, iOS 19 abbraccerà il protocollo RCS Universal Profile 3.0, offrendo comunicazioni più sicure grazie alla crittografia end-to-end. Gli utenti potranno beneficiare di funzionalità avanzate come risposte in linea, modifica e annullamento dei messaggi inviati, oltre a un supporto completo per le reazioni Tapback, avvicinando l’esperienza RCS a quella di iMessage.​

Una delle innovazioni più intriganti di iOS 19 riguarda l’integrazione tra iPhone e AirPods: la traduzione simultanea. Questa funzione permetterà di ascoltare in tempo reale la traduzione di una conversazione in un’altra lingua attraverso gli auricolari, facilitando la comunicazione in determinati contesti.​

L’app Salute subirà un’importante revisione con iOS 19, introducendo un sistema di coaching personalizzato e basato sull’intelligenza artificiale. Questo strumento fornirà consigli su misura per migliorare il benessere dell’utente, supportati da video informativi realizzati da esperti del settore. Inoltre, sarà possibile monitorare l’alimentazione quotidiana, offrendo un’alternativa integrata a servizi esterni.​

Siri, l’assistente vocale di Apple, si evolverà ulteriormente, diventando più contestuale e proattivo. Sarà in grado di comprendere meglio le esigenze dell’utente, adattandosi alle situazioni e fornendo risposte più pertinenti. Tuttavia, queste funzionalità avanzate richiederanno dispositivi dotati di Apple Intelligence, come i modelli iPhone 15 Pro e successivi.​

Infine, è prevista una ristrutturazione dell’app Fotocamera, con controlli più intuitivi e un’interfaccia che valorizza maggiormente l’inquadratura, rendendo l’esperienza fotografica ancora più immersiva.​

iOS 19 sarà presentato ufficialmente durante la WWDC 2025, prevista per il 9 giugno, con una versione beta disponibile per gli sviluppatori subito dopo l’evento.