Smartphone a meno di 200€: 5 modelli con ottima fotocamera (agosto 2024)

Investire una cifra contenuta per un nuovo smartphone, non significa necessariamente doversi accontentare. Ci sono dispositivi che, oltre a offrire ottime prestazioni in generale, riescono a garantire anche fotografie soddisfacenti, grazie a comparti fotografici di buon livello. Abbiamo selezionato 5 modelli a meno di 200€ con ottima fotocamera, tutti disponibili in promozione su Amazon.

Smartphone economici che fanno ottime foto

In questa selezione, ordinata per prezzo, ci sono dispositivi firmati da marchi conosciuti e affidabili. Con una spesa ben al di sotto dei 200€ è possibile accaparrarsi modelli con ottima scheda tecnica in generale, capaci di strizzare l’occhio anche agli appassionati di fotografia. I prezzi mostrati sono quelli disponibili su Amazon nel momento in cui stiliamo questa classifica.

Xiaomi POCO M6 8/256GB, display AMOLED e sensore principale da 108MP a 138,90€.

Realme C67 6/128GB, camera principale da 108MP a 139,99€.

Redmi Note 13 6/128GB, display AMOLED, sensore principale da 108MP a 148,86€.

OnePlus Nord CE 3 Lite 8/128GB e fotocamera principale da 108MP a 159,90€.

Motorola g84 12/256GB con display pOLED con refresh rate da 120Hz e fotocamera principale da 50MP a 198,79€.

Dunque, uno smartphone con ottime performance fotografiche, che riesca anche a offrire grandi prestazioni in generale. Questi 5 dispositivi, attualmente disponibili su Amazon a meno di 200€, vanno ben oltre le aspettative. Un investimento minimo, una resa decisamente interessante.