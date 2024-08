Smartphone a meno di 150€: 5 modelli di qualità con batteria che dura tanto

Per chi ha necessità di avere a disposizione il massimo della produttività per tutto il giorno, uno smartphone con batteria che duri tanto è fondamentale. Non sempre c’è modo, a metà mattinata, di fermarsi per effettuare una ricarica del dispositivo. Peggio ancora, è impensabile rimanere a secco di autonomia energetica all’improvviso.

Per fortuna, ormai la durata della batteria è uno dei punti sui quali i produttori si focalizzano di più, al momento di progettare nuovi modelli. Questo ha permesso di riempire il mercato di veri e propri battery phone, che ormai stanno diventando la norma.

Anche chi desidera contenere l’investimento per un nuovo acquisto può imbattersi in ottimi prodotti, anche a meno di 150€. All’interno della nostra selezione c’è una buona varietà di dispositivi, che hanno come comune denominatore un’ottima durata della batteria.

Smartphone con ottima batteria a meno di 150€

Abbiamo preferito, come sempre, proporre device messi in commercio da marchi noti, la cui qualità non è in discussione. Smartphone economici nel prezzo, ma interessanti sotto il punto di vista delle performance. I prezzi mostrati sono quelli proposti da Amazon nel momento in cui realizziamo questa mini guida.

Motorola Moto g34 5G, con il suo display con refresh rate da 120Hz e la sua batteria da 5000 mAh, è un’ottima scelta. Supporto alla ricarica rapida da 20W. Prendilo a 102,90€.

Samsung Galaxy A14 con ben 128GB di spazio di archiviazione e batteria da 5000 mAh lo porti a casa a 124,39€.

Xiaomi POCO M6 è pronto a sorprendere. Non solo vanta una batteria da 5030 mAh, offre anche 8GB di RAM, 256GB di spazio di archiviazione, display AMOLED da 90Hz e fotocamera con sensore da 108MP. Un sacco di sostanza, che puoi acquistare in offerta a 138,58€.

Realme C61 è stato appena presentato ed è possibile prenderlo a questo prezzo solo per effetto dell’offerta lancio. Dall sua, oltre a una super batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 45W, anche 6GB di RAM, 256GB di spazio di archiviazione, display con refresh rate da 90Hz e fotocamera principale da 50MP. Prendilo in promozione a 139,99€.

Xiaomi Redmi Note 13 è uno degli smartphone più apprezzati del colosso cinese, con la sua batteria da 5000 mAh e chicche come la fotocamera principale da 108MP. Portalo a casa in promozione a 149€.

Da questa selezione, quello che emerge è che non è affatto difficile riuscire ad acquistare un ottimo smartphone – dotato di batteria a lunga durata – con un prezzo ben inferiore a 150€. Non si tratta naturalmente di dispositivi di punta, ma allo stesso tempo le aspettative non vengono deluse. Attenzione: come anticipato, i prezzi mostrati sono quelli offerti da Amazon nel momento in cui viene pubblicato questo articolo. Pertanto, potrebbero subire variazioni.