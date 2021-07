Uno smartband decisamente interessante sopratutto perché offre tutto quello che ti serve a prezzo praticamente irrisorio. Ora da Amazon lo prendi infatti a 3,30€ con spedizioni gratis, seppur non rapide.

Smartband: su Amazon è quasi gratis

Se non hai fretta di riceverlo, il tuo sfizio quasi gratis oggi te lo togli proprio su Amazon. Il tuo nuovo wearable, completo di display a colori e diverse funzionalità, ti stupirà.

Infatti, non manca il sensore per il battito cardiaco, la possibilità di gestire direttamente dal polso tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai connesso in Bluetooth e – ovviamente – c'è la parte dedicata all'attività fisica.

Calorie, conteggio dei passi, distanza percorsa: questo smartband segna tutti i dati importanti, che poi puoi scaricare sullo smartphone. Non aspettarti un top di gamma, naturalmente, ma non aver paura di spendere per comprare un nuovo wearable. Al prezzo di un paio di caffè, porti a casa un braccialetto intelligente per te o da regalare a qualcuno facendo bella figura (il prezzo, quello mica devi rivelarlo!).

Per accaparrarti subito questa occasione, completa l'ordine su Amazon prima che le scorte – come prevedibile – finiscano e poi aspetta il tuo dispositivo. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, seppure non rapide.

Desideri scoprire altre chicche tech a basso costo? Hai già visto la nostra bancarella della settimana?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch