Torna a gran richiesta la bancarella tech di Amazon. Questa volta ho selezionato ben 10 prodotti che costano massimo 5€.

Cos'è questa rubrica? Uno stato mentale, più che una serie di offerte. Si tratta di quel posto mistico, che ti fa respirare l'aria delle feste di paese tipiche di questi periodi. Quei momenti in cui, mentre nell'aria c'è odore di zucchero filato, passeggi fra le esposizioni e arrivi li, proprio dove ci sono i gadget tecnologici. Alla fine che si fa? Ti togli uno sfizio con pochi spiccioli. Ecco, qui io provo a offrirti la stessa possibilità. Giudica tu stesso!

Amazon, bancarella tech: la selezione

Una selezione di prodotti utili, sfiziosi e tech. Una serie di chicche che non sai di volere, finché non le vedi. Del resto, alle bancarelle, non funziona esattamente così? Pronto? Ecco la selezione!

Cavo 3 in 1 a 5,09€: un cavo, tutte le uscite che ti servono. Un prodotto realizzato con standard qualitativi elevatissimi, progettato per non rompersi dopo pochi utilizzi: puoi ricaricare fino a 3 prodotti in contemporanea: geniale!

Smartband a 3,33€ con spedizioni gratis: un wearable perfetto da tenere al polso ogni giorno per le notifiche e per tenere traccia dell'attività sportiva. Non manca il sensore per il battito cardiaco, il conteggio dei passi e delle calorie.

Caricatore rapido da auto a 2 ingressi USB a 4,48€ con spedizioni rapide e gratis. Utilissimo in ogni auto, a questo prezzo ottieni un prodotto di qualità decisamente interessante.

Custodia impermeabile per smartphone a 4,90€ spedizioni rapide e gratis: perfetta per le foto in acqua: metti il tuo gioiellino all'interno e sarà ben protetto da acqua e polvere! Provalo per scattare qualche foto sott'acqua: qualità SBS!

Caricatore rapido 4 porte a 2,66€ (spedizione 1€): un caricatore da viaggio o da casa eccezionale; un prodotto compatto, che ricarica fino a 4 dispositivi contemporaneamente. Ottima soluzione da tenere sempre con te nello zaino.

USB C OTG a 1,22€ e lo smartphone vola (spedizione 1€): questo gioiellino di cavetto ti permetterà di ampliare il potenziale dello smartphone all'infinito. infatti, aggiunge una porta USB standard al tuo device, dove collegare chiavette, mouse, tastiere e non solo.

Telecomando Bluetooth per scattare foto a 2,60€ (spedizione 1€): sai quel momento in cui devi fare la foto perfetta, ma devi toccare lo smartphone? Un selfie, una foto di gruppo, un panorama: con questo telecomando Bluetooth, scatti a distanza la tua foto e verrà perfetta!

Coppia di casse per il PC a 5,77€ (spedizioni rapide e gratis): si, ho detto 5€, qui c'è qualche centesimo in più, ma – fidati – ne vale la pena. Soprattutto se – come me – possiedi un Mac mini con pessimo audio integrato. Li colleghi attraverso il jack audio da 3,5 millimetri e godi subito di un audio migliore.

Modulatore di voce a a 4,89€ con spedizioni rapide e gratis: super divertente, questo gioiellino permette di modificare la voce scegliendo fra diverse opzioni; normalmente più costoso, c'è una manciata di pezzi in sconto assurdo, sii veloce.

Splitter USB C a 4,99€ con spedizioni rapide e gratis: jack audio e ricarica contemporaneamente, finalmente. Bastano pochissimi euro per risolvere il problema dell'assenza di jack audio dal tuo smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

