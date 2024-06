Smart TV UHD 4K da 85 pollici della Samsung in offerta: prezzo giù del 32%

Il Samsung UE85CU8070UXZT è un eccellente televisore Crystal UHD 4K da 85 pollici uscito nel 2023. I suoi pregi più grandi?Design elegante, prestazioni solide e un rapporto qualità-prezzo pazzesco. Oggi su Amazon è in offerta con uno sconto del 32%, che manda per la prima volta il prezzo sotto i 1000€. Ti ricordiamo che al momento del checkout potrai anche scegliere di dividere l’importo in più rate mensili, scegliendo Credit Line di Cofidis come metodo di pagamento.

Il design ultra-sottile di questo modello, con uno spessore massimo di soli 2,5 cm, lo rende esteticamente gradevole e adatto a qualsiasi ambiente. La cornice è sottile, il che permette di avere un’esperienza visiva immersiva.

Il Samsung UE85CU8070 offre una risoluzione 4K e supporta l’HDR, fornendo immagini nitide e dettagliate. Con un processore Crystal 4K, il televisore garantisce una riproduzione dei colori vivida e un contrasto elevato.

Il sistema audio integrato è adeguato per la visione quotidiana di programmi TV, grazie agli altoparlanti stereo con una potenza totale di 20W. Ovviamente, per un’esperienza sorround più immersiva, è consigliabile usare una soundbar.

Il Samsung UE85CU8070 è dotato di tre ingressi HDMI, due porte USB, uscita audio ottica, e supporta sia Wi-Fi che Bluetooth. È compatibile con i principali assistenti vocali come Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant. Inoltre, integra il sistema operativo Tizen 7.0, che offre accesso a una vasta gamma di applicazioni di streaming e servizi cloud di gaming come Nvidia GeForce Now. Non farti scappare questa offerta a tempo limitato: acquistalo subito a soli 999€!