Smart TV UHD 4K da 65" Hisense in super sconto: qualità premium ad un prezzaccio

Ottima qualità dell’immagine, tantissime funzionalità smart e un prezzo estremamente competitivo. Con questo trittico di caratteristiche, l’Hisense “65E63KT” si posiziona come una delle migliori Smart TV UHD da 65″ che tu possa acquistare in questo momento. A maggior ragione perché oggi la puoi acquistare con uno sconto imperdibile: la paghi solo 499€, con un risparmio di 100€ sul suo normale prezzo.

Il televisore offre una risoluzione 4K UHD, garantendo immagini nitide e dettagliate. Supporta diverse tecnologie HDR, tra cui Dolby Vision, HLG, HDR10 e HDR10+, che migliorano la qualità delle immagini con colori vividi e un contrasto superiore. Anche se il pannello ha una luminosità di 300 nits, che non è tra le più alte sul mercato, l’uniformità della retroilluminazione Direct Full Array compensa ampiamente questo limite, offrendo un’esperienza di visione straordinaria.

Il sistema operativo VIDAA U6 è il cuore delle funzionalità Smart del Hisense 65E63KT. Questo sistema è rapido, intuitivo e offre una vasta selezione di app. Ovviamente non manca nemmeno il supporto ai principali assistenti vocali, come Alexa e Google Assistant.

Il sistema audio integrato offre una potenza di 20W distribuita su due altoparlanti full-range. Ovviamente per avere un’esperienza ancora più immersiva, è consigliabile valutare l’acquisto di una soundbar. Magari proprio la Bose Smart Ultra, che in questi giorni è in offerta ad un prezzo straordinario.

Non farti assolutamente scappare questa offerta, è il momento migliore per cambiare televisore: acquista subito questa Hisense UHD da 65″ ad un prezzo imbattibile!