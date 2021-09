Siete alla ricerca di un'ottima Smart TV per sfruttare il nuovo bonus TV per il passaggio al nuovo standard del digitale terrestre? Su Amazon è disponibile un'interessante offerta sul pannello Sony BRAVIA KD-50X85JP da 50 pollici con risoluzione 4K UHD. Il suo prezzo di listino di 1.099,00 euro scende fino a 899 euro per un risparmio di 200 euro tondi tondi. La caratteristica principale è che si tratta di una Google TV invece che di un Android TV.

Smart TV Sony BRAVIA KD-50X85JP: caratteristiche principali

Questo pannello porta i colori ad un nuovo livello con il TV 4K HDR che riproduce anche le minime sfumature cromatiche. I colori realistici e la tecnologia Motionflow XR 800Hz (100 Hz nativi) offrono un'esperienza di intrattenimento più uniforme e realistica. Oltre un miliardo di colori prendono vita grazie al processore 4K HDR X1 e Triluminos PRO. Grazie al contrasto estremo, tutto ciò che guardate sembra reale.

Potete dire addio alla noiosa digitazione. Usate i comandi vocali per trovare i vostri film, programmi e tracce musicali preferite. Chiedete a Google un titolo, cercate per genere o ricevere consigli personalizzati. Potete anche controllare i dispositivi smart e molto altro. Infine, l'audio è di altissimo livello grazie al supporto Dolby Vision unito ad Atmos e X-Balanced Speaker. Tutto questo può essere vostro in meno di 48 ore lavorative al prezzo esclusivo di 899 euro invece di 1.099 euro. Non fatevi scappare la promozione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

