Il momento di utilizzare il bonus TV, ovvero il fondo messo a disposizione dallo stato per adeguare la propria tecnologia al nuovo digitale terrestre DVB T2, è finalmente arrivato. Che si tratti di cambiare la televisione oppure di comprare un nuovo decoder, ecco come fare per approfittarne online. In ballo c'è uno sconto fino a 100€.

Bonus TV e decoder: come usarlo online

Abbiamo già chiarito che, purtroppo, questa agevolazione non è utilizzabile su Amazon. A parte il celeberrimo store però, l'agevolazione si può comunque sfruttare acquistando online, affidandosi a colossi come Mediaworld oppure Euronics.

Prime di spiegarti come fare però, è necessario capire cosa puoi ottenere e quali requisiti servono. Per il cambio della televisione, puoi ottenere il 20% di sconto sull'acquisto (fino a un massimo di 100€), purché siano rispettati questi requisiti:

essere residenti in Italia

rottamare correttamente un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018

essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento al servizio di radiodiffusione (o avere un'età superiore a 75 anni)

Per quanto riguarda l'acquisto di un decoder, il bonus è pari a un massimo di 30€ invece ed è fruibile solo da chi ha un ISEE che non supera i 20.000€. Essendo l'ISEE riferito a un nucleo familiare, vale la pena specificare che si può usufruire dell'agevolazione solo una volta per ogni famiglia.

Come anticipato, puoi sfruttare i bonus anche facendo acquisti online, purché il prodotto sia ritirato poi fisicamente in store. Il motivo è semplice: devi presentare la documentazione necessaria per accedere allo sconto. Non è complicato, devi semplicemente scegliere il ritiro in negozio invece della spedizione. Gli store principali che ti offrono questa possibilità sono:

I modelli di TV e decoder sui quali è prevista la possibilità di richiedere lo sconto sono elencati all'interno di liste ufficiali, liberamente consultabili:

Insomma, il momento è perfetto per adeguare i tuoi dispositivi al nuovo digitale terrestre DVB T2: approfitta del bonus TV e decoder, puoi farlo anche online ed è decisamente semplice.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

