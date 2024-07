Smart TV Samsung UHD 4K da 43", prezzo bomba: su eBay la paghi meno di 300€

Se sei alla ricerca di un nuovo televisore di alta qualità a un prezzo competitivo, l’offerta su eBay per il Samsung Crystal UHD UE43CU7170UXZT non te la puoi assolutamente far scappare. Attualmente, questo Smart TV da 43″ è disponibile a soli 299,99€, utilizzando il codice sconto “PSPRLUG24”.

Il Samsung Crystal UHD UE43CU7170UXZT offre una qualità dell’immagine eccezionale grazie alla tecnologia Crystal UHD 4K, che garantisce una risoluzione quattro volte superiore rispetto al Full HD. Il display da 43 pollici fornisce colori vividi e dettagli nitidi, rendendo ogni scena più realistica e coinvolgente. La tecnologia HDR (High Dynamic Range) ottimizza ulteriormente la qualità delle immagini, migliorando il contrasto e rendendo visibili anche i dettagli nelle scene più scure.

Questo Smart TV è dotato del processore Crystal 4K, che elabora le immagini in modo rapido e preciso, garantendo una visione fluida e senza interruzioni. L’interfaccia Tizen, intuitiva e facile da usare, offre accesso a un’ampia gamma di applicazioni di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, e molte altre. Inoltre, il supporto per gli assistenti vocali come Bixby, Alexa e Google Assistant rende la navigazione e il controllo del televisore ancora più semplici.

Il design elegante e sottile si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico. I bordi sottili e il supporto per il montaggio a parete offrono un look moderno e pulito, mentre la gestione intelligente dei cavi mantiene tutto in ordine. Questo televisore è anche dotato di numerose opzioni di connettività, tra cui porte HDMI e USB, permettendo di collegare facilmente console di gioco, lettori Blu-ray e altri dispositivi.

Tutte caratteristiche che lo rendono una delle migliori opzioni sotto i 300€ che tu possa acquistare in questo momento. Non farti scappare questa offerta, le unità in offerta stanno andando rapidamente a ruba: acquistalo subito usando il codice sconto!