Smart TV Samsung "The Frame" da 32" in offerta: la paghi solo 299€ (-35%)

Elegante come un quadro, funzionalità come una Smart TV di ultima generazione. Parliamo ovviamente dei televisori della linea The Frame di Samsung, che combinano tecnologia avanzata con un design elegante. Puoi appenderla al muro e selezionare una delle tantissime illustrazioni d’autore per arricchire il salotto di casa tua.

La TV QE32LS03CBUXZT della linea Samsung The Frame è un QLED Full HD da 32 pollici eccellente ed oggi è disponibile su Amazon a soli 299,00 euro, grazie al generoso sconto del 35% rispetto al prezzo consigliato di 459,99 euro.

Questo modello presenta un display opaco (Matte Display) che riduce i riflessi e migliora la qualità dell’immagine, rendendo il contenuto visibile da ogni angolazione senza fastidiosi riflessi. Proprio questa specifica permette di sfruttare al meglio la Art Mode, che trasforma il televisore in un’opera d’arte quando non è in uso, mostrando opere d’arte o foto personali con un realismo sorprendente grazie alla tecnologia QLED.

Il TV è dotato di Object Tracking Sound Lite, che offre un’esperienza audio immersiva seguendo l’azione sullo schermo per un suono più coinvolgente. La compatibilità con gli assistenti vocali come Bixby, Alexa e Google Assistant permette di controllare il TV e altri dispositivi smart home tramite comandi vocali, aumentando la comodità e l’integrazione con il resto della casa intelligente.

Il design del Samsung The Frame è sottile e minimalista, ideale per essere montato a parete come un quadro, migliorando l’estetica di qualsiasi ambiente.

Non perdere l’opportunità di avere questa televisione QLED elegantissima ad un ottimo prezzo. Acquistala subito per averla a soli 299€.