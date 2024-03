Smart TV QLED Samsung da 32" in offerta: il prezzo scende a 370€

Questa Smart TV QLED Full HD da 32″ della Samsung combina tecnologia all’avanguardia, numerose funzionalità avanzate e un design elegante. Ma il suo punto di forza più grande, oggi, è il prezzo: è in offerta su Amazon a solamente 370,89€, grazie ad uno sconto del 17%. Rimane ancora poco tempo per approfittarne, ti consigliamo di fare in fretta.

Con la tecnologia Quantum HDR, questo TV eleva ogni scena analizzando singolarmente i fotogrammi per offrire colori brillanti e dettagli definiti, garantendo un’esperienza visiva coinvolgente e realistica. La tecnologia Motion Xcelerator, inoltre, è particolarmente apprezzabile dagli appassionati di gaming, offrendo prestazioni bilanciate per un’esperienza di gioco fluida e senza interruzioni.

La tecnologia Quantum Dot, che garantisce il 100% del volume colore, trasformando la luce in oltre un miliardo di sfumature per immagini sorprendentemente vivaci a ogni livello di luminosità. Questo, unito al Quantum HDR, che esalta dettagli e contrasto, fornisce una qualità d’immagine ai massimi livelli, con neri più profondi e dettagli sempre brillanti.

Il design AirSlim del televisore ne consente un posizionamento versatile, grazie al suo spessore sottile ed elegante, rendendolo adatto a qualsiasi ambiente della casa. La presenza del processore Quantum Lite assicura un’ottimizzazione della qualità audio basata sul contenuto visualizzato, arricchendo l’esperienza d’ascolto.

Compatibile con l’assistente vocale Bixby e Alexa, e integrabile con Google Assistant, questo Smart TV offre una gestione intuitiva e semplificata, permettendo di controllare facilmente le funzioni del TV e di interagire con altri

Insomma, si tratta di una scelta ideale per chi cerca un televisore non troppo grande e in grado di offrire, tra le altre cose, una qualità d’immagine superiore, un design raffinato e una connettività avanzata. Non farti scappare questa offerta a tempo limitato e acquistalo subito risparmiando!