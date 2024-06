Smart TV QLED da 55 pollici: solo 434€ con QUEST'OFFERTA di Amazon

La scelta della nuova Smart TV diventa ora più semplice: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare la TCL 55T7B con un prezzo scontato di 434 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questa Google TV con pannello QLED da 55 pollici e risoluzione 4K che, in questo momento, diventa il best buy assoluto per chi cerca una nuova TV da mettere in salotto. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Nuova Smart TV: quella giusta è su Amazon

La Smart TV TCL ha tutto quello che serve per offrire ottime prestazioni con un costo contenuto. Il pannello QLED da 55 pollici e risoluzione 4K è, senza dubbio, l’arma in più, permettendo agli utenti che sceglieranno questo modello di poter contare su una Smart TV di qualità, con dimensioni importanti e con un prezzo sicuramente più accessibile rispetto a tante altre proposte di pari dimensioni. C’è poi la possibilità di sfruttare la piattaforma smart Google TV, con tutte le applicazioni e i servizi che consentono l’accesso ai servizi di intrattenimento più apprezzati.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Smart TV TCL con un prezzo scontato di 434 euro. Il modello è venduto direttamente da Amazon ed è disponibile con consegna gratuita. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere la TV al carrello.