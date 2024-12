Smart TV Metz 32" in ottimo sconto su Amazon: perfetta per camera da letto e cucina

Senti il bisogno di aggiungere una seconda TV, magari in camera da letto oppure in cucina, e non vuoi spendere troppo? Su Amazon c’è una bella occasione su questa Smart TV Metz da 32 pollici con Android TV integrato che puoi acquistare a soli 149,99 euro, con spedizione Prime e consegna veloce.

Smart TV Metz 32″: perfetta per piccoli spazi

Con questa smart TV non rinunci a nulla per il tuo intrattenimento, neanche in una stanza secondaria. Dotata di un elegante display LED in HD senza bordi, puoi sfruttare il sistema operativo Android TV per scaricare le app più famose come Netflix, YouTube, DAZN, Disney+ e molte altre ancora.

Il Chromecast integrato ti permette inoltre di condividere facilmente foto, video e contenuti dal tuo dispositivo mobile allo schermo, mentre l’audio ti sorprenderà grazie al supporto Dolby Digital.

Per quel che concerne la connettività puoi divertirti tra porte HDMI, ARC, USB e slot CI+ e, naturalmente, con il WiFi integrato ti colleghi facilmente alla rete di casa per sfruttare al meglio le funzioni smart.

Ideale per spazi più piccoli o come TV secondaria, questa Smart TV Metz da 32 pollici è un affare da non lasciarti scappare: acquistala adesso su Amazon al minimo storico di 149,99 euro.