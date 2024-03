Smart TV LG da 50 pollici al MINIMO su Amazon: ora costa 374€

È il momento giusto per acquistare una nuova Smart TV LG. Il modello 50UR80006LJ, infatti, è disponibile al nuovo prezzo minimo storico. Grazie alla nuova offerta Amazon, questa Smart TV 4K da 50 pollici è ora disponibile al prezzo scontato di 374 euro, con possibilità anche di completare l’acquisto optando per un pagamento in 5 rate mensili. Il modello è venduto e spedito da Amazon. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Da notare che anche il 65 pollici è in offerta a un prezzo interessante.

Smart TV LG in offerta su Amazon: è un affare

La Smart TV di LG appartiene alla Serie UR80 2023 ed è uno dei modelli più interessanti sul mercato, abbinando un pannello 4K da 50 pollici di diagonale con tutte le funzionalità avanzate e le app disponibili con il sistema operativo webOS, uno dei punti di forza dei TV di casa LG.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Smart TV LG descritta in precedenza al prezzo scontato di 374 euro, con possibilità, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, anche di completare l’acquisto optando per un pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito. Il modello di LG è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile tramite il box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.-