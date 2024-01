Smart Tv Hisense QLED FHD da 40" a soli 299€? Offertona incredibile di Amazon!

Hisense è un brand di prodotti hi-tech che negli ultimi anni è riuscita a ritagliarsi un’ampia fetta di mercato soprattutto per quanto riguarda i televisori. Se siete alla ricerca di un’ottima Smart Tv FullHD e non avete intensione di spendere grosse cifre, potete approfittare di questa incredibile offerta del giorno di Amazon. Il televisore Hisense QLED FHD da 40″ modello del 2023 lo trovate in vendita a soli 299 euro.

Smart Tv Hisense QLED FHD da 40 pollici: specifiche tecniche

Stiamo parlando della versione del 2023 dell’Hisense 40E53KQT da 40 pollici dotata di pannello QLED FullHD con tecnologia Slim Bezeless. Le immagini sono incredibilmente dettagliate e nitide grazie alle numerose modalità di immagine, ma anche alle tecnologie di miglioramento del colore, del contrasto e del movimento come la Natural Colour Enhancer e la Noise Reduction per ridurre il rumore dell’immagine su schermo.

Questa Smart Tv è dotata di sistema operativo VIDAA U6, sviluppato da Hisense, che permette allo spettatore di godere delle migliori applicazioni per l’intrattenimento come Netflix, Amazon Prime Video, Rai Play, DAZN, Tim Vision e Disney+. L’audio da 16W presenta tutte le tecnologie di ultima generazione con la certificazione DTS X. La connettività, infine, prevede tuner DVB-T2/s2 hevc main10, Wi-Fi incluso e una comoda porta USB Type-C per un collegamento rapido al PC, smartphone e tablet così da avviare una condivisione su schermo più grande.

Insomma, se siete alla ricerca di un’ottima Smart Tv da 40 pollici, non fatevi scappare questa promozione di Amazon che vi permette di portarvi a casa il televisore Hisense QLED FHD nella versione 2023 all’esclusivo prezzo di 299 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime e con Cofidis potreste approfittare del pagamento a rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.