Smart TV da 65 pollici in offerta su Amazon: solo 499€ per questa Google TV

La nuova offerta Amazon dedicata alla Smart TV TCL 65V6B è la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova Smart TV con pannello da 65 pollici e un prezzo davvero interessante. Sfruttando l’offerta in corso, infatti, è possibile completare l’acquisto con un prezzo scontato di 499 euro. Da notare che c’è anche la possibilità di pagare in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito. Il modello in questione è ha la piattaforma smart Google TV. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

Smart TV da 65 pollici: l’offerta giusta è su Amazon

Il modello in offerta è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova Smart TV di grandi dimensioni. La TCL 65V6B è dotata di un pannello da ben 65 pollici di diagonale, con risoluzione 4K, e di una piattaforma smart aggiornata e completa, come la Google TV. Le caratteristiche tecniche sono, quindi, ideali per chi cerca una nuova TV da mettere in salotto. Il prezzo, particolarmente contenuto in rapporto alle dimensioni, può rappresentare il plus che rende questo modello il best buy su cui puntare oggi.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare la TCL 65V6B con un prezzo scontato di 499 euro e con possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.