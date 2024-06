Smart TV da 55 pollici: solo 349€ con QUEST'OFFERTA di Amazon (anche in 5 rate)

Per chi è alla ricerca di una nuova Smart TV da comprare oggi, in questo momento, c’è una nuova offerta Amazon da cogliere al volo. La TCL 55V6B è ora disponibile al prezzo scontato di 349 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico, con possibilità anche di pagamento in 5 rate. Il modello in offerta è dotato di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K oltre che di piattaforma smart Google TV. La consegna è gratuita. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Smart TV TCL: l’offerta Amazon è da cogliere al volo

La Smart TV TCL 55V6B ha tutte le carte in regola per essere considerata come il modello da comprare oggi. Il pannello 4K da 55 pollici è di qualità e ha le dimensioni giuste per essere utilizzato in ogni contesto con ottimi risultati. La piattaforma Google TV è ideale per poter utilizzare in modo davvero smart la TV, con l’accesso alle app e a i servizi di intrattenimento. C’è anche la possibilità di utilizzare Alexa e Google Assistant.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Smart TV TCL descritta in precedenza con un prezzo scontato di 349 euro e con la possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito. Il modello è venduto direttamente da Amazon ed è acquistabile premendo sul box qui di sotto.