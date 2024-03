Smart TV da 40" Hisense in offerta: oggi ad un prezzo imbattibile

Oggi Amazon propone un QLED Full HD da 40″ della Hisense ad un prezzo estremamente interessante. Questa Smart TV entry-level oggi può essere tua ad appena 289,99€, con un forte risparmio sul suo prezzo di listino.

Questo modello combina la qualità dell’immagine QLED con la praticità di una piattaforma smart intuitiva e la versatilità dei controlli vocali integrati per un’esperienza di intrattenimento domestico completa e coinvolgente.

La risoluzione Full HD (1920×1080) su uno schermo QLED garantisce immagini nitide, con contrasti profondi e una gamma di colori vibrante. Il design slim della TV, con cornici ridotte, massimizza l’area di visualizzazione, immergendo gli spettatori nei loro contenuti preferiti senza distrazioni.

La piattaforma Smart VIDAA U6 offre una navigazione fluida e intuitiva tra le app e i servizi di streaming, con controlli vocali Alexa integrati che permettono una gestione semplificata della TV senza l’uso delle mani. La connettività Wi-Fi integrata e il telecomando con accesso diretto ai servizi di streaming più popolari, come Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+ e RaiPlay, rendono l’accesso ai contenuti rapidi e semplici.

Il sintonizzatore digitale terrestre T2 e satellitare S2 HEVC con supporto 10bit, insieme alle porte HDMI (con Game Mode, eARC, Low Input Lag) e USB Type-C, offrono una vasta gamma di opzioni di connettività per dispositivi esterni, giochi e altri media.

La funzionalità High Contrast assicura che i bianchi siano più luminosi e i neri più profondi, migliorando l’esperienza visiva complessiva. Il Potenziamento della Profondità d’Immagine analizza e si adatta a diverse regioni dell’immagine per un maggiore senso di profondità, offrendo un’immagine più vicina alla realtà.

La Modalità di Gioco ottimizza le prestazioni per i giocatori, riducendo il ritardo di input e garantendo una risposta rapida e fluida, fondamentale per il gaming competitivo.

Insomma, come avrai capito, si tratta di una soluzione eccellente per chi cerca una Smart TV di qualità a un prezzo conveniente. Non farti scappare questa offerta e acquistala subito a solo 289,99€!