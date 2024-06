Smart TV 4K da 43" con Android in offerta a 287€: prezzaccio clamoroso

Oggi Amazon propone una Smart TV economica, sì, ma con funzionalità e caratteristiche piuttosto notevoli. Questa opzione da 43″ del produttore Strong è elegante ed ha tutto quello che ti serve per l’intrattenimento domestico. Il suo prezzo? Appena 287€: semplicemente assurdo per un televisore così grande e con risoluzione 4K.

La risoluzione 4K Ultra HD garantisce immagini dettagliate e nitide, con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Il supporto per HDR10 consente di ottenere un’ampia gamma di colori e contrasti più elevati, migliorando notevolmente la qualità visiva. Il sistema operativo Android TV permette l’accesso a un’ampia gamma di app di streaming come Netflix, YouTube e Prime Video, offrendo anche il supporto per Google Assistant per un controllo vocale intuitivo​.

La TV dispone di una connettività avanzata, che include Wi-Fi integrato, Bluetooth, tre porte HDMI 2.1, di cui una con supporto ARC, due porte USB 2.0, e porte Ethernet e S/PDIF ottico. I tuner integrati DVB-T2, DVB-C e DVB-S2 rendono la TV compatibile con trasmissioni terrestri, via cavo e satellitari.

Dal punto di vista della qualità dell’immagine, offre colori vivaci e contrasti elevati grazie alla risoluzione 4K e alla tecnologia HDR10. L’audio è garantito da due altoparlanti da 10W ciascuno, che forniscono un suono stereo AV adeguato per l’uso quotidiano.

Considerato il suo prezzo, questa Smart TV offre specifiche semplicemente impressionanti. Un bilanciamento perfetto tra convenienza e prestazioni: non perdere questa offerta e acquistala subito risparmiando.