Smart Tech TV 40" a soli 169€ su ePrice: ULTIMI PEZZI disponibili

Oggi goderti l’intrattenimento al massimo costa veramente niente. Approfitta dell’offerta folle di ePrice che sta scontando un televisore davvero speciale. Acquista ora la Smart Tech TV 40″ a soli 169,99€! Si tratta della promozione Sconto all Rovescia!

Sono rimasti solo gli ultimi pezzi disponibili. Quindi ti consigliamo di essere veloce se vuoi acquistarne almeno una per casa tua. Completa di tutto, integra perfettamente webOS Hub, un ecosistema intuitivo per avere tutte le tue piattaforme a portata di mano.

Smart Tech TV 40″: perfetta per DVB-T2 e streaming

La Smart Tech TV 40″ è la soluzione perfetta per adeguarti al nuovo DVB-T2 in arrivo dal 28 agosto 2024. Inoltre, è ideale per godere le tue piattaforme di streaming preferite. Cosa stai aspettando? Acquistala adesso a soli 169,99€.

La trovi solo su ePrice a questo prezzo vantaggioso. Grazie al design senza cornici sui tre lati hai un’area espositiva più ampia per una visione ancora più coinvolgente e immersiva. Ultra sottile, la posizione ovunque senza problemi.

La base a U centrale è elegante e stabile, offrendo non solo un design moderno, ma anche tanta sicurezza. Puoi sempre decidere di montarla a parete. Il display Full HD offre immagini nitide e realistiche. Acquistala adesso a soli 169,99€! Sono rimasti solo gli ultimi pezzi su ePrice.