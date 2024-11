Smart Tag utilissimi per non perdere gli oggetti importanti (2 a soli 14€)

Ho deciso di segnalarti una promozione fuori di testa che ti permette d avere 2 dispositivi utilissimi a un prezzo da non credere. Dunque prima che sia tardi e l’offerta sparisca vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questi 2 Smart Tag a soli 14,69 euro, anziché 69,99 euro. Per averli a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina e inserisci il codice promozionale TAGDEALS al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un ribasso del 35% più di un ulteriore sconto del 44% per un risparmio totale incredibile di oltre 55 euro. Davvero una promozione da non farsi scappare. Anche perché con questi 2 fantastici gadget non perderai più le cose importanti.

Smart Tag per ritrovare subito gli oggetti persi

Con questi 2 Smart Tag ritrovi in un baleno ciò che hai accidentalmente perso. Il loro funzionamento è molto semplice, agiscono come dei veri e propri localizzatori GPS e tracciano quindi ogni cosa a cui sono agganciati. Ecco perché sono ottimi da attaccare alle chiavi di casa o della macchina oppure da mettere all’interno del portafoglio o dentro la valigia durante un viaggio.

Grazie al loro design estremamente compatto li puoi mettere dove vuoi senza problemi e godono di una batteria che dura tantissimo e che puoi tranquillamente cambiare. Funzionano con la connessione Bluetooth e quando sei a portata puoi far suonare il localizzatore per trovare più facilmente ciò che hai perso. Oppure, se sei lontano, puoi vedere l’ultima posizione segnalata sulla mappa del tuo smartphone.

Insomma una vera forza, utilissimi e ora anche economici. Che aspetti dunque? Vai subito su Amazon e acquista i tuoi 2 Smart Tag a soli 14,69 euro, anziché 69,99 euro. Per averli a questo prezzo applica il coupon che vedi in pagina e inserisci il codice promozionale TAGDEALS al momento del pagamento. Completa l’ordine adesso e li riceverai a casa tua già in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.