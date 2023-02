Smart Plug: 4 è meglio di 1 e lo sconto è di 1 su 3

Una presa intelligente può consentire di utilizzare in modo razionale uno specifico elettrodomestico. Un esempio? Durante le nostre prove abbiamo utilizzato una smart plug Tapo per accendere e spegnere a orari programmati le luci di Natale. Quando si comprende come uno strumento simile possa consentire funzionalità smart e consumi ridotti, però, ecco che la voglia di altre prese intelligenti diventa urgenza. La soluzione è quella di un bundle 4x con lo sconto del 27% che consente di acquistare 4 unità a 39,99 euro invece che a 54,99 euro.

A questo punto in mano si avranno 4 smart plug da poter scatenare sul proprio impianto. Come?

per la verifica real time dei consumi per programmare accensioni e spegnimenti intelligenti per gestire accensioni e spegnimenti da remoto per gestire accensioni e spegnimenti da assistente vocale

Le smart plug sono il metodo più rapido e diretto per iniettare una logica smart all’interno di un locale domestico senza domotica: con pochi euro si possono gestire elementi che in altri modi non sarebbero gestibili, portando così ad un nuovo livello l’esperienza di casa.

Una smart plug è utile, ma è soltanto un assaggio. Inevitabilmente ne serviranno di più e uno sconto del 27% non può che far gola.

