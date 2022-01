Skype: il captcha per la registrazione dei nuovi iscritti è un vero rompicapo

Gli utenti che registreranno un nuovo account su Skype, celebre applicazione di messaggistica istantanea, potrebbero avere tra le mani una bella gatta da pelare: sembra infatti che il captcha da risolvere per portare a termine la procedura risulti “leggermente complicato” (non sempre, per fortuna).

Registrazione problematica per i nuovi utenti di Skype

Condividiamo di seguito un'anteprima del temuto captcha, in modo che possiate cominciare a farvi un'idea più chiara (per così dire) della situazione:

In buona sostanza, l'operazione da svolgere sarebbe questa: far ruotare la sfera fin quando 2 delle frecce contenute al suo interno siano perfettamente orientate verso l'alto e, solo allora, premere sul tasto “Done” per convalidare la scelta. Come se non bastasse, è necessario ripetere il “simpatico giochino” per ben 10 volte consecutive, senza mai sbagliare.

Ma al sadismo non c'è limite: in merito ad eventuali errori si verrebbe informati solo al termine dell'intera procedura. Nell'ipotesi peggiore, bisognerebbe ripetere tutto da capo (come in una sorta di loop infinito). Segnalazioni a riguardo sono state condivise dai nuovi utenti di Skype durante i giorni scorsi, con alcuni di essi che hanno impiegato più di 30 minuti… prima di tirare un sospiro di sollievo.