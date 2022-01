Telegram Desktop: attenzione al finto installer contenente malware

Telegram è nuovamente sotto l'occhio del ciclone, o meglio, un'applicazione che in molti hanno erroneamente creduto fosse la vera Telegram per Desktop: in realtà, si tratta di un clone che può mettere a serio rischio la vostra privacy.

Un nuovo pericolo mette in allarme gli utenti di Telegram Desktop

Nel concreto, gli hacker sfruttano l’app clone di Telegram Desktop per distribuire la backdoor Purple Fox, basata su Windows ed in grado di aggirare i sistemi di controllo degli antivirus installati sul PC per accedere a dati ed informazioni personali dell'utente.

In un dettagliato rapporto, gli esperti di Minerva Labs hanno spiegato il perché sarebbe il caso di tenersi a debita distanza dalla finta app di Telegram Desktop:

“Alcuni di questi software sono stati distribuiti via email, altri invece sono stati scaricati attraverso siti web di phishing. L'aspetto singolare di questo attacco è che ogni fase è separata in un file diverso: ciò aiuta l’hacker a tenere nascosto il processo al rilevamento antivirus. Lo stadio finale dell'attacco porta all'installazione dei rootkit da parte di Purple Fox.”

Come sempre, il consiglio è quello di scaricare Telegram ed altre applicazioni di messaggistica istantanea solo dagli store ufficiali, evitando di fare ricorso a siti web di dubbia attendibilità.