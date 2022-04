Sky WiFi: Promo Fibra a soli 24,90€ al mese

Sky WiFi grazie alla sua promo a 24,90 euro al mese è anche per quest'anno la miglior connessione di internet a casa con il miglior rapporto qualità prezzo.

Continua, ancora per qualche settimana anche la promozione che mette a disposizione la visione dei pacchetti Sky TV a soli 9 euro per un mese. Il Prova Sky Q sconta anche il costo di attivazione.

Sky WiFi Promo: Fibra con 0 VINCOLI!

La tariffa in questione offre internet flat 24 ore su 24 alla massima velocità disponibile che in copertura FTTH può arrivare fino ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload ed il modem Sky Wi-Fi Hub incluso nel prezzo. Il tutto per un prezzo davvero da capogiro e senza vincoli. Stiamo parlando di 24,90 euro mensili per 18 mesi. Dopo i 18 mesi trascorsi con Sky, l'offerta avrà un costo mensile pari a 29,90 euro.

Come abbiamo detto all'inizio, è possibile richiedere l'attivazione del Prova Sky Q che offre tutti i pacchetti di Sky TV compreso anche Netflix a soli 9 euro per 30 giorni di abbonamento.

Le chiamate in VoiP sono incluse a consumo verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali con un preciso listino. In alternativa, è possibile aggiungere all'abbonamento 5 euro al mese per richiedere l'attivazione del pacchetto con chiamate illimitate in Italia oppure, sempre allo stesso prezzo, quelle verso l'Estero.

Il modem è incluso in comodato d'uso gratuito con l'offerta. In caso di recesso, dunque, bisognerà provvedere alla restituzione per non incorrere nel pagamento dell'apparato.

Costi ed altro

Scegliendo anche Prova Sky Q è previsto un contributo di attivazione iniziale di soli 20 euro una tantum. Viceversa, per chi intende attivare solo l'offerta Sky WiFi il costo per l'allaccio è pari a 29 euro.

Inoltre, la promo non ha vincoli contrattuali ma prevede un ammontare richiesto in caso di recesso o di migrazione pari a 29,90€ per il primo caso, mentre, nel secondo è previsto un contributo una tantum di 11,09 euro.