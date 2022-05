Sky WiFi: continuano le PROPOSTE FOLLI a 24,90€

Sky WiFi rispolvera la sua promozione a meno di 25 euro al mese che ti permette di navigare senza limiti a casa fino ad 1 Gigabit al secondo in FTTH grazie alla Fibra100% Ultraveloce. Fra poco vediamo insieme la tariffa che per questi giorni include anche la Prova Sky Q a 9 euro per un mese.

Sky WiFi: ecco la PROMO che cercavi!

L’offerta del provider Sky WiFi offre internet illimitato a casa con prestazioni di velocità che possono arrivare fino a massimo 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload con modem Sky Wi-Fi Hub incluso in comodato d’uso gratuito. Tutto questo a soli 24,90 euro ogni mese, anziché 29,90€. Il prezzo è garantito per ben 18 mesi, dopodiché andrà a prezzo di listino. Inoltre, la tariffa in questione è priva di vincoli contrattuali.

Oltre alla sola Fibra è possibile scegliere l’abbonamento che include anche il Prova Sky Q. Questa promozione permette di vedere tutti i pacchetti Tv di Sky ed in più Netflix a 9€ per 30 giorni.

La promo di Sky WiFi non include però le chiamate illimitate come potete ben vedere dalla descrizione. Se però lo desiderate, è possibile aggiungere l’opzione Voce Unlimited a 5 euro al mese in più che include le chiamate senza limiti verso fissi e mobili nazionali.

L’apparato per fruire della navigazione a casa, ossia il Modem Sky Wi-Fi Hub, è incluso gratuitamente con l’offerta. In caso di disdetta o passaggio verso altro gestore sarà necessario restituirlo.

Costi ed altro

L’offerta solo Sky WiFi ha un contributo iniziale pari a 29 euro una tantum. Mentre scegliendo anche il pacchetto Sky Wifi + Prova Sky Q è previsto un costo di attivazione minore. In questo caso ammonta a soli 20 euro.

Il pacchetto aggiuntivo Prova Sky Q è compreso per un mese e al termine prevede la disattivazione automatica senza la possibilità di rinnovo.

