Sky TV + Sky Cinema + Sky Wifi: TUTTO a 34,80€

La PROMO Sky TV + Sky Cinema + Sky Wifi con tutto incluso è ancora disponibile ONLINE fino al 18 Settembre 2022. Scopri come avere il Super Wi-Fi, tutto il Cinema e il pacchetto TV ad un prezzo totale di 34,80 euro mensili bloccato per 18 mesi.

Sky TV + Sky Cinema + Sky Wifi: TUTTO ad un PREZZO da CAPOGIRO!

La promozione prevede internet flat 24 ore su 24 in FTTH con prestazione di velocità massima raggiungibile stanziata ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload, modem Sky Wi-Fi Hub in comodato e l’opzione in esclusiva ONLINE denominata Voce Unlimited che offre le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili di qualsiasi gestore. Oltre alla connessione internet, il pacchetto include anche i pacchetti Cinema e TV. Tutto questo ad un prezzo davvero incredibile. Stiamo parlando di appena 34,80 euro al mese, invece di 68,90 euro.

Tra i pacchetti TV possiamo vedere tutti gli show, le serie Sky Original e internazionali e i documentari e oltre 200 prime visioni l’anno per quanto riguarda i film. Per la visione, il provider spedisce a casa il suo gioiellino Sky Q.

Il prezzo, inoltre, è garantito per ben 18 mesi. Al termine di questo periodo, il prezzo ammonterà a 68,90 euro mensili.

Costi ed altro

Per quanto riguarda il contributo iniziale è pari a a 0 euro anziché 49 euro per la connessione internet, mentre, per l’attivazione di Sky Q via internet ammonta a 9 euro anziché 148 euro. Oltre al pacchetto Full Optional, è possibile attivare solo internet a casa a 24,90 euro mensili. In questo caso, il costo iniziale è di 29 euro. In entrambi i casi, il canone è bloccato per 18 mesi.

