Prosegue ancora fino al 9 Ottobre 2022 la PROMO Sky con i pacchetti TV, Cinema e Internet ad un prezzo speciale e disponibile ancora per pochi giorni! Stiamo parlando di un canone tutto compreso pari a meno di 35 euro al mese.

TV di Sky, Cinema e Wi-Fi: il TUTTO ad un PREZZO BOMBA!

La tariffa mette insieme sia internet a casa con velocità massima in Fiber To The Home su infrastruttura Open Fiber fino ad 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, sia i due pacchetti TV e Cinema. Nella connessione illimitata è incluso il modem Sky Wi-Fi Hub in comodato con l’addon gratuita Voce Unlimited. Questa opzione include le chiamate illimitate dal fisso verso tutti i numeri mobili e fissi. Tutto questo è compreso per 18 mesi ad un prezzo di soli 34,80 euro ogni mese, anziché di 54,90 euro.

Nei pacchetti troviamo Sky TV con la visione di X Factor 2022, Bruno Barbieri – 4 Hotel, This England e molte altre Serie targate Sky Original. La fruizione dei canali inclusi con questo abbonamento vengono garantiti dalla connessione Sky WiFi e dallo Sky Q via internet.

Il canone mensile di internet a casa e dei pacchetti sono garantiti e bloccati per ben 18 mesi.

Costi ed altro

L’attivazione del servizio internet è gratuito con i due pacchetti TV, invece di 49 euro. In alternativa, è possibile scegliere solo Sky WiFi a 24,90 euro mensili. L’unico costo richiesto una tantum è per il decoder Sky Q via internet ed ammonta a soli 9 euro.

L’offerta solo internet è anch’essa scontata a 29 euro di contributo iniziale. Il prezzo, in entrambi i casi, è bloccato per ben 18 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.