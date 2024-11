Sky: tutti i film in onda a dicembre 2024 per un Natale wow

Quest’anno ti aspetta un periodo fantastico. Infatti, grazie a Sky e ai suoi film che verranno resi disponibili durante tutto il mese di dicembre 2024, vivrai un Natale wow. Se ancora non lo hai fatto, approfitta delle migliori offerte per abbonarti a un prezzo eccezionale.

Grazie a Sky Cinema il tuo Natale 2024 sarà con i fiocchi. Scopri tutti i film in onda a dicembre 2024 su Sky Cinema per un periodo di relax da solo o in famiglia, ricco di emozioni e contenuti fantastici e unici da guardare anche in prima visione.

Sky: tutti i film di dicembre 2024

Ecco i tutti i film in programma per dicembre 2024 su Sky per un Natale fantastico e magico.

Mercoledì 4 Un anno difficile (commedia)

Due ambientalisti si trovano costretti a lavorare per una multinazionale che inquina, mettendo in discussione i loro ideali.

Domenica 8 Ma chi ti conosce? (commedia)

Un uomo comune viene scambiato per una celebrità, portando a una serie di equivoci esilaranti e situazioni assurde.

Sabato 14 Era mio figlio (commedia)

Un padre scopre che il figlio che ha cresciuto per anni non è biologicamente suo, scatenando una crisi d’identità familiare.

Domenica 15 Un oggi alla volta (commedia)

La storia di una donna che decide di vivere ogni giorno come se fosse l’ultimo, ribaltando completamente la sua vita.

Venerdì 20 La stanza degli omicidi (dark comedy)

In un hotel, una stanza nasconde segreti macabri che vengono alla luce in modo inaspettatamente comico.

Domenica 22 The Holdovers – Lezioni di vita (drammatico)

Un insegnante e uno studente problematico formano un improbabile legame durante le vacanze di Natale in un collegio.

Mercoledì 25 Wonka (fantasy)

Le origini del celebre cioccolatiere Willy Wonka, tra magia, avventura e dolci straordinari.

Giovedì 26 Come far litigare mamma e papà (commedia)

I figli di una coppia in crisi escogitano piani assurdi per far riaccendere la scintilla tra i genitori.

Venerdì 27 A Quiet Place – Giorno 1 (horror)

Il prequel della saga mostra i primi momenti dell’invasione delle creature aliene sensibili al suono.

Lunedì 30 Godzilla e Kong – Il nuovo impero (fanta-action)

I due mostri leggendari si alleano per affrontare una minaccia ancora più grande che mette in pericolo il mondo intero.



Invece, qui trovi i migliori film e serie in arrivo a dicembre 2024 su Sky e NOW.