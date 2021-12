Sky e NOW: tutte le serie TV in arrivo a gennaio 2022

Il nuovo anno è alle porte. Tutti sperano sia ricco di novità e, soprattutto, di buone notizie. Su diversi fronti purtroppo non sappiamo cosa ci attende, ma dal punto di vista dei contenuti e dell'intrattenimento abbiamo una certezza: Sky e NOW sono pronte con tantissime serie TV che usciranno lungo tutto gennaio 2022. Scopriamo i titoli che ci terranno incollati allo schermo e che inaugureranno il 2022.

Sky e NOW: tantissime serie TV in programma per gennaio 2022

Gennaio 2022 sarà un mese davvero ricco per tutti coloro che hanno un abbonamento attivo al servizio di Sky e NOW. Ovviamente saranno diverse le date coinvolte in questa esplosione di contenuti. Scopriamo quindi, data per data, tutte le serie TV in programma per gennaio 2022.

Sabato 1 gennaio 2022: Irish Crime (finale).

(finale). Domenica 2 gennaio 2022: The Blacklist (stagione 9, finale prima parte).

(stagione 9, finale prima parte). Venerdì 7 gennaio 2022: A Discovery of Witches (stagione 3).

(stagione 3). Sabato 8 gennaio 2022: Agatha e la Maledizione di Ishtar .

. Domenica 9 gennaio 2022: Agatha e gli omicidi di mezzanotte .

. Lunedì 10 gennaio 2022: A Casa Tutti Bene – La Serie (ultimi episodi).

(ultimi episodi). Lunedì 10 gennaio 2022: Euphoria (stagione 2, versione originale).

(stagione 2, versione originale). Martedì 11 gennaio 2022: Yellowstone (stagione 4, ultimi episodi).

(stagione 4, ultimi episodi). Mercoledì 12 gennaio 2022: Dexter: New Blood (finale di stagione).

(finale di stagione). Giovedì 13 gennaio 2022: Young Rock (stagione 1).

(stagione 1). Venerdì 14 gennaio 2022: Landscapers – Un crimine quasi perfetto.

– Un crimine quasi perfetto. Domenica 16 gennaio 2022: Private Eyes (stagione 2).

(stagione 2). Lunedì 17 gennaio 2022: I Delitti del Barlume .

. Lunedì 17 gennaio 2022: Euphoria (stagione 2, versione doppiata in italiano).

(stagione 2, versione doppiata in italiano). Mercoledì 19 gennaio 2022: Yellowjackets (stagione 1, finale di stagione).

(stagione 1, finale di stagione). Giovedì 20 gennaio 2022: Mr. Mayor (stagione 1).

(stagione 1). Lunedì 24 gennaio 2022: Fantasy Island (stagione 1).

(stagione 1). Lunedì 24 gennaio 2022: I Delitti del Barlume .

. Martedì 25 gennaio 2022: Carter (stagione 2).

(stagione 2). Venerdì 28 gennaio 2022: Christian (stagione 1).

Insomma, Sky e NOW ci propongono un inizio anno 2022 davvero fitto di serie TV di ogni genere. Non mancherà di certo la possibilità di scegliere i contenuti preferiti e così goderli sia i primi giorni di gennaio 2022, sia lungo tutto il mese, quando le vacanze di Natale saranno solo un lontano ricordo.

Se ancora non siete aggiornati, vi rimandiamo ai film e alle serie TV usciti a dicembre 2021 su Sky e NOW, così che già oggi e a capodanno avrete modo di scegliere tra i migliori contenuti disponibili.