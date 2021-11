Sky: ecco in anteprima film e serie TV in uscita a dicembre 2021

Il mese di dicembre è sempre carico di novità. Si avvicinano le vacanze di Natale e si passano molti più giorni a casa e in famiglia. Cosa c'è di meglio se non rilassarsi sul divano, sotto le coperte al caldo e vedersi un bel film o una serie TV avvincente in buona compagnia? Ecco allora che vi verrà utile questo articolo dove troverete, in anticipo, la lista completa dei contenuti in uscita a dicembre 2021 su Sky e Now TV. Film e serie TV davvero incredibili e da non perdere assolutamente.

Sky e Now TV ti propongono un dicembre davvero coi fiocchi

In diverse città italiane è già nevicato in questi giorni, ma se da te ancora non si è vista la neve e nemmeno la si vedrà per tutto l'inverno non disperare. Ci pensa Sky e Now TV a proporti un dicembre davvero coi fiocchi. Infatti, in programma ci sono tantissimi film e serie TV per tutti i gusti che potrai vedere insieme alla tua famiglia o in una serata romantica con la tua dolce metà, magari anche da solo sparandoti un po' di adrenalinica azione con qualche contenuto davvero super.

Scopriamo allora insieme cosa ci aspetta per il prossimo mese su Sky e Now TV per non perderci nessuno degli appuntamenti in programma. Ricchi contenuti vi terranno incollati allo schermo del vostro televisore.

1 dicembre: An imperfect murder (film)

2 dicembre: State a casa (film)

3 dicembre: Gomorra – La serie (stagione 5, su Sky Atlantic episodi 5 e 6)

3 dicembre: Fuga a Parigi (film)

3 dicembre: Babbuini: le regole della truppa (documentario)

4 dicembre: Capitan Sciabola e il diamante magico (film)

4 dicembre: Paris police 1900 (serie TV)

5 dicembre: Il principe dimenticato (film)

5 dicembre: Ammonite – Sopra un’onda del mare (film)

6 dicembre: COPS 2: Una banda di poliziotti – Uno stinco di santo (serie TV)

7 dicembre: Le avventure di un matematico (film)

8 dicembre Amore, Natale e… baccalà (film)

9 dicembre: 47 metri – Great white

10 dicembre: Gomorra – La serie (stagione 5, su Sky Atlantic episodi 7 e 8)

10 dicembre: Natale a 8 bit (film)

11 dicembre: Waiting for the barbarians (film)

13 dicembre: COPS 2: Una banda di poliziotti – La mano del morto (serie TV)

14 dicembre: Maledetta primavera (film)

15 dicembre Quando l’amore bussa in ufficio (film)

16 dicembre: Lost Christmas (film)

17 dicembre: Gomorra – La serie (stagione 5, episodi 9 e 10)

17 dicembre: Elfkins – Missione best bakery

19 dicembre: Tesla (film)

20 dicembre: A casa tutti bene (serie TV, episodi 1 e 2)

21 dicembre: Il cattivo poeta (film)

22 dicembre: Beyond the Edge – I maestri dell’illusione (film)

23 dicembre: Comedians (film)

24 dicembre: Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga (film)

25 dicembre: Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto (su Sky, la seconda parte del film)

26 dicembre: C’era una truffa a Hollywood (film)

27 dicembre: A casa tutti bene (serie TV, episodi 3 e 4)

27 dicembre Riders of Justice (film)

28 dicembre: Mia moglie è un fantasma (film)

29 dicembre: Il talento del calabrone (film)

29 dicembre: The father – Nulla è come sembra (film)

30 dicembre: School of Mafia (film)

