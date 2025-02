Sky e NOW: da Pechino Express a Gran Turismo, tutte le novità di marzo 2025

Sky e NOW hanno già annunciato quali saranno le novità in arrivo a marzo 2025. Ci aspettiamo un intrattenimento con i fiocchi da queste due piattaforme che assicurano serie TV esclusive, anche in contemporanea con gli Stati Uniti, show originali e tantissime prime visioni, oltre 200 l’anno.

Tra i titoli in arrivo spicca Pechino Express: “La nuova edizione di Pechino Express sale Fino al Tetto del Mondo e le 9 coppie di concorrenti viaggeranno tra Filippine, Thailandia e Nepal. Alla conduzione Costantino della Gherardesca che ritroverà al suo fianco Fru dei The Jackal come inviato. Dal 6 marzo in esclusiva su Sky”, recita il comunicato ufficiale.

Tra i film in uscita a marzo c’è anche Gran Turismo e The Equalizer 3. Insomma, c’è davvero di cui festeggiare pensando a tutto l’intrattenimento che potremo goderci su Sky e NOW a marzo 2025. Ecco l’elenco completo delle novità in arrivo il prossimo mese.

Sky e NOW: i film in arrivo a marzo 2025

Ecco l’elenco completo dei film in prima visione in arrivo a marzo 2025 su Sky e NOW.

2 marzo: Povere Creature! | Commedia/Fantascienza

3 marzo: The Equalizer 3 – Senza Tregua | Azione/Thriller

5 marzo: Non Sono Quello Che Sono | Drammatico

8 marzo: La Treccia | Drammatico

10 marzo: La Memoria dell’Assassino | Crimine/Thriller

13 marzo: The Watchers – Loro Ti Guardano | Horror/Mistero

15 marzo: Miller’s Girl | Commedia/Drammatico

17 marzo: Borderlands | Azione/Fantascienza

18 marzo: Fino Alla Fine | Crimine/Thriller

22 marzo: Hit Man – Killer per Caso | Commedia/Crimine

24 marzo: Finché Notte Non Ci Separi | Commedia

25 marzo: Transformers One | Animazione/Azione

26 marzo: Gran Turismo | Azione/Sportivo

30 marzo: Cattiverie a Domicilio | Commedia/Mistero

31 marzo: Iddu – L’Ultimo Padrino | Crimine/Drammatico

Show e Serie TV a marzo 2025

Vediamo adesso l’elenco completo degli show e delle serie TV in arrivo a marzo 2025 su Sky e NOW.

6 marzo: Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo

21 marzo: Gangs of Milano – Le Nuove Storie del Blocco | Stagione 1

24 marzo: The Good Doctor | Stagione 7

25 marzo: Le Indagini di Sister Boniface | Stagione 3

29 marzo: Maria Antonietta | Stagione 2

Cinema Collection su Sky e NOW a marzo 2025

Ovviamente non può mancare l’appuntamento Cinema Collection di marzo 2025 su Sky e NOW.

Dwayne Johnson: 1-7 marzo

Spider-Man: 8-14 marzo

John Wick: 15-16 marzo

Bruce Willis: 17-21 marzo

Una Notte da Leoni: 29-31 marzo

In attesa delle novità in arrivo puoi sempre continuare a guardare gli ultimi arrivi di febbraio 2025 su Sky e NOW.