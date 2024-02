Sky Mobile powered by Fastweb: lancio UFFICIALE il 29 febbraio

Di Sky Mobile powered by Fastweb vi avevamo già parlato in un nostro precedente articolo ed ora, dopo la giusta attesa, il servizio è ormai pronto per essere messo a disposizione dei clienti fra pochissimi giorni.

Integrare un’esperienza di visione avanzata con la velocità delle reti fisse e mobili diventerà “semplicemente possibile”, come promette lo slogan di Sky Mobile.

Sky Mobile powered by Fastweb: ci siamo

A partire dal 29 febbraio, Sky Mobile debutterà sul mercato con un’offerta decisamente vantaggiosa. La sua principale caratteristica sarà la copertura, sfruttando la rete mobile di Fastweb classificata come la più rapida in Italia da Ookla. Questo garantisce una copertura del territorio pari al 99% in 4G e l’accesso gratuito alla navigazione in 5G, una tecnologia destinata a raggiungere il 90% della popolazione entro il 2025.

L’unione tra Sky Mobile e Fastweb punta ad offrire una gamma completa di servizi in grado di soddisfare ogni esigenze dei clienti. Le opzioni disponibili includeranno minuti illimitati e molteplici configurazioni di pacchetti dati, assicurando sempre chiarezza e trasparenza senza costi aggiuntivi, vincoli contrattuali o penali di uscita.

L’universo Sky, dunque, non si “limiterà” più all’ampia selezione di contenuti sportivi, cinematografici e di intrattenimento, comprendendo spettacoli, documentari e le migliori serie TV insieme a Netflix. Oltre a Sky Mobile powered by Fastweb, spazio all’innovativo servizio di connettività Sky Wifi, recentemente riconosciuto da Ookla come la rete fissa più affidabile in Italia. Tutto questo a prezzi super vantaggiosi.

La presentazione di Sky Mobile powered by Fastweb verrà affiancata da una campagna pubblicitaria a cui prenderà parte un testimonial di spicco, il cui nome sarà svelato poco prima del lancio dell’offerta.