Sky Glass, una superpromo che trasforma il tuo salotto

Ad un certo punto il concetto di “cinema” ha iniziato a trasformarsi, trasferendosi sui televisori tramite satellite prima e streaming poi. In questo passaggio tutto è cambiato: un numero sempre maggiore di contenuti originali e di qualità è arrivato direttamente nel salotto di casa insieme ai migliori eventi sportivi e non tutti si sono trovati con uno schermo all’altezza dello spettacolo disponibile. L’idea di Sky di sviluppare una televisione ad hoc è stata dunque premiata a livello internazionale e oggi la super promo disponibile in Italia è una grande occasione per quanti sono pronti a fare il grande salto non solo di fronte al grande schermo, ma direttamente dentro le sue emozioni.

Sky Glass è tutto questo: più che un nuovo schermo grande, è il nuovo grande schermo.

Sky Glass

Disponibile in tre versioni (43″, 55″ e 65″), mette insieme tutta la qualità che può servire per esplodere i colori della UEFA Champions League, per esaltare il suono di una colonna sonora, per riempire di pathos il salotto e per trasformare il divano in un balcone sugli eventi più importanti del momento. Tutto ciò oggi costa 200 euro in meno per pagamenti in unica soluzione.

La tv di Sky ha un pannello Quantum Dot con definizione Ultra HD (4K) HDR 10 con Dolby Vision e più di un miliardo di colori. Se l’immagine è impeccabile, il suono è ciò che fa la differenza rispetto agli altri televisori disponibili sul mercato, troppo spesso decisamente scarni sul fronte audio. Sky Glass, invece, ha sei potentissimi speaker integrati ed un sub-woofer che toccherà direttamente le corde del cuore nei momenti più intensi: nessun cavo penzolante, nessuna cassa accessoria, tutto è perfettamente incluso nel profilo del televisore. La potenza arriva a 215 W, con Dolby Atmos e altoparlanti 3.1.2

Dentro la stessa tv, insomma, c’è tutto il mondo Sky, ci sono le maggiori app per lo streaming tv, c’è il digitale terrestre, ci sono i video di YouTube: non servirà alcun device esterno aggiuntivo, perché tutto è ordinatamente racchiuso all’interno della sola scocca del televisore. Non c’è alcun cablaggio necessario, non si vedranno fili fuoriuscire e lo schermo sarà l’unica cosa in grado di catturare l’attenzione.

Non solo il design è stato curato in ogni dettaglio per poter sposare Sky Glass con qualsiasi salotto, ma la disponibilità di cinque colori (bianco ceramica, rosa champagne, verde alpino, blu oceano, nero antracite) permette anche una forte personalizzazione consentendo la piena integrazione con qualsiasi design dell’arredamento domestico.

Ecco perché Sky Glass è molto più di una TV

L’elenco non è esaustivo, ma è una buona fotografia di ciò che chiamare “televisione” è decisamente riduttivo:

qualità video ai massimi livelli

non serve la parabola né il decoder: è tutto integrato nel televisore, per uno streaming comodo e smart

si controlla con semplici comandi vocali

continuamente aggiornata per portare tutte le migliori novità sul suo Entertainment OS

Sky e Netflix sempre a disposizione, ma non solo: RAI, DAZN, Prime Video, Disney+, Apple TV e molto altro ancora

Extrasconto: risparmia (almeno) 200 euro

L’offerta è di quelle che si fanno notare per un motivo molto semplice: per avere una tv da 43 pollici, di qualità superiore sotto ogni punto di vista, sono sufficienti 497 euro in unica soluzione. Il prezzo viene infatti tagliato di 200 euro rispetto ai 697 euro di partenza, disponibile con un abbonamento Sky TV + Netflix (Intrattenimento Plus) a soli 19,90 euro al mese per i primi 18 mesi.

Ma non solo: lo sconto sale a 250 euro per la versione da 55 pollici (745 euro invece di 995 euro) e arriva addirittura a 300 euro per la Sky Glass da 65 pollici (993 euro invece di 1293 euro). Pochi i pezzi ancora disponibili, dunque il consiglio è di affrettarsi per poter mettere in casa il modello del colore e della dimensione desiderati.

Quale modello scegliere? Sebbene questa sia una questione strettamente soggettiva, basata sia sullo spazio disponibile che sul tipo di esperienza che si intende ricreare, per ottimizzare la visione si consiglia di basare la scelta sulla distanza che gli occhi avranno rispetto allo schermo:

43″ –> 163-210cm

55″ –> 209-419cm

65″ –> 247-485cm

L’offerta è valida fino al 15 giugno.

Sky Glass è molto più di una tv e potrai accorgertene facilmente fin dal primo film che vedrai, dalla prima finale europea a cui assisterai, dalla prima serie TV che terrà svegli la notte. Quando l’immagine riempie gli occhi e il suono avvolge la stanza, di fronte non si ha più soltanto un televisore: questo è Sky Glass.

In collaborazione con Sky