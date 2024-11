Sky Cinema Collection: cosa ti aspetta a Natale 2024

Sky Cinema Collection ha in programma un Natale 2024 incredibile e magico. Scopri cosa ha in mente Sky per tutti gli abbonati. Sky Cinema è in offerta speciale. Se ancora non sei abbonato, attiva subito l’offerta e goditi i migliori film con oltre 200 prime visioni l’anno e tanti eventi tematici.

Una montagna di film a tema ti sta aspettando. Scopri il calendario completo di Sky Cinema Collection per non perderti nemmeno uno dei grandi titoli in programma.

Sky Cinema Collection: il grande Natale 2024

Il Natale all’insegna dell’intrattenimento si chiama Sky Cinema Collection. Non perdere questo incredibile evento che inizia il 1° dicembre 2024 e termina il 10 gennaio 2025. Ecco cosa ti aspetta se sei abbonato a Sky Cinema.

SKY CINEMA CHRISTMAS dal 1° dicembre al 31 dicembre 2024 Film natalizi Una selezione di film a tema natalizio per celebrare la magia delle feste. Dai classici intramontabili alle commedie romantiche ambientate durante il periodo più magico dell’anno, questa collezione offre titoli per tutta la famiglia, ricchi di atmosfera festiva, buoni sentimenti e spirito natalizio.

SKY CINEMA HARRY POTTER dal 21 dicembre al 31 dicembre 2024 Saga fantasy L’intera saga cinematografica di Harry Potter, basata sui bestseller di J.K. Rowling. Segui le avventure del giovane mago e dei suoi amici Ron e Hermione nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts, mentre affrontano sfide sempre più grandi e si preparano allo scontro finale con il temibile Lord Voldemort.

SKY CINEMA TOM CRUISE MISSION: IMPOSSIBLE dal 1° gennaio al 10 gennaio 2025 Film d’azione e spionaggio Una maratona dedicata alla celebre saga di spionaggio con Tom Cruise nei panni dell’agente Ethan Hunt. Azione mozzafiato, missioni impossibili e colpi di scena si susseguono in questa collezione che ripercorre le avventure della squadra IMF (Impossible Mission Force) in giro per il mondo.



